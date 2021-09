Ty’Son Williams est RB1 dans le football fantastique après la signature de Murray

in

Presque tout le monde savait que l’ex-Saint allait recevoir un appel téléphonique des Ravens après la blessure d’Edwards.

Le vétéran de retour était plutôt bon l’an dernier en tant que remplaçant d’Alvin Kamara, avec une moyenne de 4,5 verges par course. Mais … il a été battu par Tony Jones Jr. et a été coupé par les Saints alors qu’il n’acceptait pas de réduction de salaire.

J’ai donc des doutes ici. Je pense que s’il est troisième dans l’ordre hiérarchique derrière Lamar Jackson et Williams, il vaut la peine d’être inscrit. Mais mes attentes sont plus faibles, à la fois parce qu’il semble que Williams soit le gars et que les autres recrues vétérans embrouillent tout cela.