U GRO Capital, prêteur MPME coté à l’ESB, à inscrire sur NSE ; yeux Rs 20 000 crore AUM en cinq ans

Parmi les autres applications de prêt en ligne pour les MPME figurent Indifi, ZipLoans, Lendingkart, BharatPe, FlexiLoans, etc.

Crédit et financement pour les MPME : Le prêteur aux petites entreprises U GRO Capital a annoncé mardi qu’il serait coté à la Bourse nationale (NSE) le 11 août. Cotée à la Bourse de Bombay (BSE), la société a annoncé qu’elle deviendrait la première plateforme de prêt fintech à être cotée sur les deux bourses et visera à élargir l’accès à un plus grand nombre d’investisseurs et à un réseau de courtiers. Ses 70 528 550 actions entièrement libérées d’une valeur nominale de Rs. 10 chacun, symbole UGROCAP et série EQ, seront admis aux transactions sur NSE. U GRO Capital a été créé en 2017 par Shachindra Nath après le rachat de Chokhani Securities Limited et a jusqu’à présent levé environ Rs 920 crore auprès de plusieurs investisseurs institutionnels, notamment des fonds de capital-investissement et des family offices.

U GRO a déclaré qu’il “aspire à créer 20 000 crores d’actifs sous gestion au cours des cinq prochaines années et à prendre environ 1% de part de marché du crédit en cours aux MPME en Inde en ouvrant environ 270 succursales dans le but de servir plus de lacs de petites entreprises clientes “, a déclaré la société dans un communiqué. “Avec ce développement, nous visons à élargir l’accès à un plus grand nombre d’investisseurs et à une communauté de courtiers”, a déclaré Shachindra Nath, président exécutif et directeur général d’U GRO Capital.

Pendant ce temps, le crédit bancaire brut déployé aux micro et petites entreprises (MPE) avait connu une contraction pour le deuxième mois ainsi de l'EX22. L'encours en mai 2021 s'élevait à Rs 10,27 lakh crore, en baisse de 3,6% de croissance en glissement annuel (YoY) de Rs 10,65 lakh crore en mai 2020, avait montré le bulletin de mai de la RBI. La croissance négative en glissement annuel avait encore augmenté par rapport à moins 2,2% en avril 2021, qui suivait la plus faible croissance de 2,5% enregistrée en mars 2021 depuis sa précédente chute la plus profonde à 1,5% en mai 2020.

