U & i Express Power Bank: profitez d’une charge rapide pour votre appareil

Une banque d’alimentation est un appareil facile à utiliser lorsqu’il n’y a pas de prise murale disponible et que vous devez recharger votre téléphone mobile. Les banques d’alimentation d’aujourd’hui sont si avancées que vous n’avez pas besoin de choisir laquelle choisir, mais il est pertinent de faire attention aux appareils compatibles avec elle. Avec son design simple mais attrayant, sa qualité de fabrication et son poids minimal, Express Power Bank de la société d’accessoires pour gadgets et de la société d’électronique grand public U & i peut être un bon choix. Il est livré avec une capacité de charge de 10000 mAh et peut se glisser facilement dans votre poche par rapport à d’autres banques d’alimentation volumineuses.

Express Power Bank est un nouvel ajout à la gamme existante de banques d’alimentation de la société. C’est un bon mélange de design, de style et d’utilité. Fondamentalement, Express est une banque d’alimentation de troisième génération et est composé d’une coque en plastique d’alliage de qualité supérieure qui le rend résistant à la poussière et aux chocs. Il se vante d’un système de sécurité intelligent intégré qui protège l’appareil contre la surcharge, la surchauffe ou les courts-circuits.

Avec une capacité de batterie puissante de 10000 mAh, Express Power Bank est également livré avec des capacités de charge multiples et rapides et peut charger les appareils à des vitesses plus rapides. On peut également charger / connecter jusqu’à deux appareils de 5V simultanément. La banque d’alimentation Express est livrée avec un câble de charge C-to-C gratuit. Il se compose d’une batterie au lithium polymère de haute qualité et est disponible en noir brillant qui peut compléter n’importe quel appareil connecté.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Résistant au feu, à la poussière et aux chocs

Format de poche et léger

Capacité de la batterie 10000mAh

1 ports d’entrée (micro) et

2 sorties avec compatibilité avec les appareils 5V

Disponible en noir brillant

Prix ​​public estimé: Rs 2,999

