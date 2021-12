U Stock : ajoutez une touche créative améliorée à votre portefeuille avec Unity

Basé en Californie, Logiciel Unity (NYSE :U) possède une plate-forme de création et d’exploitation de contenu 3D interactif en temps réel. Ainsi, l’action U pourrait offrir aux investisseurs une exposition aux marchés de niche du logiciel en tant que service (SaaS), des jeux et de la réalité augmentée/métaverse.

Source : Konstantin Savusia / Shutterstock.com

La clientèle cible de Unity n’est pas les joueurs eux-mêmes. Ce sont plutôt les créateurs de contenu, y compris les développeurs et architectes de jeux, les concepteurs automobiles, les cinéastes et plus encore.

Avec le logiciel Unity, ils peuvent créer, exécuter et monétiser du contenu 2D et 3D pour diverses plateformes. Ceux-ci incluent les téléphones mobiles, les tablettes, les PC, les consoles et les appareils de réalité augmentée/virtuelle.

Il n’y a pas si longtemps, l’entreprise a considérablement amélioré ses outils technologiques et ses talents grâce à des acquisitions. De plus, comme nous le verrons, les statistiques financières de Unity Software devraient dissiper toute préoccupation ou tout scepticisme persistants.

Un regard plus attentif sur U Stock

Revenons un peu en arrière. Après avoir établi une fourchette de prix entre 44 $ et 48 $ par action pour son introduction en bourse (IPO), Unity Software s’est fixé un prix d’introduction en bourse de 52 $.

Les actions ont commencé à être négociées publiquement sur le New York Stock Exchange le 18 septembre 2020. Il y a eu un rapide élan d’enthousiasme des investisseurs, alors que l’action U est passée de 73 $ en septembre à 173 $ en décembre 2020.

Les actionnaires ont ensuite craché la plupart de leurs gains au cours du premier semestre 2021. Puis un autre rallye s’est ensuivi, le cours de l’action Unity Software grimpant à 210 $ en novembre.

Cette action a emmené ses investisseurs dans un tour de montagnes russes virtuel, et il semble qu’il n’y ait pas de fin. Après avoir culminé à 210 $, l’action U a chuté à 140 $ le 14 décembre.

Il est difficile d’appliquer des niveaux de support et de résistance à ce titre. Au moins, nous pouvons dire qu’il s’est récemment replié, ce pourrait donc être le bon moment pour démarrer une petite position.

Forte dynamique

Fait intéressant, Unity Software existait déjà depuis un certain temps, avant son introduction en bourse. La société a été fondée en 2004 sous le nom d’Over the Edge Entertainment avant de changer pour son nom actuel en 2007.

Comme l’a observé Tom Taulli, contributeur d’InvestorPlace, la plate-forme de Unity comporte deux parties principales. Une partie est Create Solutions, qui est l’environnement de développement de contenu. L’autre partie concerne les solutions d’exploitation, grâce auxquelles les clients de Unity peuvent développer et engager leurs bases d’utilisateurs, améliorer la monétisation de leur contenu et optimiser leur acquisition d’utilisateurs.

C’est un modèle d’affaires très réussi, et il existe des données pour le prouver. Au cours du troisième trimestre 2021, Unity Software a généré un chiffre d’affaires de 286,3 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 43 % par rapport à la même période en 2020.

Le segment des solutions d’exploitation a affiché une dynamique particulièrement forte, avec une augmentation de 54 % du chiffre d’affaires en glissement annuel à 185 millions de dollars.

Non seulement cela, mais Unity Software élargit sa base de clients à gros prix. Au 30 septembre 2021, 973 clients ont généré chacun plus de 100 000 $ de revenus au cours des 12 derniers mois, contre 739 clients au 30 septembre 2020.

Diamants de tous les diamants

Afin de mieux servir ses clients, Unity Software a récemment acquis les outils, le pipeline, la technologie et le talent d’ingénierie d’une société d’effets visuels très influente.

Cette société est Weta Digital, et il a été fondé par le célèbre réalisateur Peter Jackson. Weta Digital est surtout connu pour son travail sur les films du Seigneur des Anneaux.

Dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,625 milliard de dollars, Unity obtiendra des dizaines d’outils technologiques, une plate-forme de données pour la création d’art 3D interopérable et un accès aux 275 ingénieurs de Weta Digital.

Marc Whitten, vice-président senior et directeur général de Create Solutions chez Unity, a expliqué comment la communauté des créateurs de contenu pourrait bénéficier de cet accord très coûteux.

« En apportant cette équipe et cette technologie à Unity, nous pouvons permettre à plus de conteurs d’atteindre leur potentiel créatif en leur donnant accès aux diamants de tous les diamants de VFX [visual effects] outils, étayés par la puissance de la 3D en temps réel », a précisé Whitten.

La ligne de fond

Il est indéniable que Unity Software est capable d’augmenter ses revenus en même temps que sa base de clients. De plus, l’acquisition des outils technologiques et des talents de Weta Digital ne fait qu’améliorer la proposition de valeur de Unity.

Donc, si vous pouvez gérer les montagnes russes, n’hésitez pas à prendre une petite position dans le stock U aujourd’hui.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.