Octobre 2021 marque les 40 ans de U2 album fondateur, octobre, et pour célébrer, les légendes du rock ont ​​annoncé aujourd’hui le lancement du plus grand Artist Takeover sur Pandora.

Artist Takeover de U2 sur Pandora est une expérience d’écoute exclusive où les membres du groupe emblématique emmènent les fans dans un voyage personnel à travers la réalisation de leurs trois premiers albums – qui incluent Garçon (1980), octobre (1981), et Guerre (1983) – partager des histoires personnelles intimes, des détails auparavant inconnus et la musique qui les a inspirés en cours de route.

Artist Takeover de U2 marque la première fois qu’un artiste crée une série continue de modes auto-organisés sur Pandora. Les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi trois « modes » sélectionnables sur la station de radio U2 de Pandora – chacun étant consacré à l’un de ces trois premiers albums – où le groupe partage avec ses propres mots ses idées et influences personnelles derrière chaque disque. Des modes d’album supplémentaires devraient être déployés sur la station de radio U2 de Pandora dans les mois à venir.

Dans les modes Artist Takeover de U2 sur Pandora, les membres du groupe partagent des histoires inédites sur la création de chaque album, approfondissent la création et l’enregistrement de morceaux essentiels et partagent des chansons classiques des artistes qui les ont influencés et inspirés, de Les Ramones à John Lennon à David Bowie – le tout dans une expérience d’écoute unique.

« Pandora nous a donné l’opportunité de raconter l’histoire de U2 d’une manière complètement nouvelle, en tissant la musique de nos héros avec la nôtre en utilisant des chansons, des souvenirs et des inspirations », a déclaré le guitariste de U2 The Edge. « La musique est le moyen de narration le plus puissant, et Modes a créé une nouvelle façon incroyable de partager les sons et les expériences qui ont fait de nous ce que nous sommes en tant qu’artistes. »

« Peu de groupes ont été aussi innovants, passionnés et fascinants que U2, qui évolue constamment et pourtant toujours au sommet de leur art des décennies plus tard », a déclaré Scott Greenstein, président et directeur du contenu de la société mère de Pandora SiriusXM. « Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe pour créer cette expérience musicale U2 vraiment personnelle et révolutionnaire pour les auditeurs de Pandora. »

Sur chaque mode, le groupe creuse profondément dans son histoire pour raconter les histoires et faire tourner les chansons derrière les premières années qui ont lancé le jeune groupe sur la voie de la célébrité mondiale.

Parlant de leurs premières influences, Bono a déclaré : « J’ai beaucoup appris de Iggy Pop. J’ai beaucoup appris des artistes qui ne sont pas à l’aise avec une distance de sécurité entre la scène et le public.

Achetez ou diffusez l’édition remasterisée de luxe d’octobre.