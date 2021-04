U2 diffusera ce 1er avril le concert Pop Mart qu’ils ont enregistré au Mexique

U2, le mythique groupe irlandais ravira tous ses fans mexicains ce 1er avril avec la diffusion du scandaleux Pop Mart controversé enregistré à Mexico en 1997.

Le groupe a lancé à la mi-mars le projet The Virtual Road qui est une série de shows enregistrés mais avec la particularité d’être en haute définition et de diffuser pour la première fois.

Le premier des quatre concerts est sorti le 17 mars sous le titre U2 Go Home-Live from Slane Castle qui a eu lieu en Irlande en 2001.

Le 25 mars, U2 « Under a Blood Red Sky » Live at Red Rocks a suivi. Enregistré aux États-Unis en 1997

C’est maintenant au tour du Mexique avec le Pop Mart susmentionné, le 10 avril suit U2 iNnocence + eXperience enregistré à Paris, France en 2015.

Chaque concert a la collaboration d’un artiste exceptionnel du pays, dans le cas du Mexique, Carlos Morrison sera notre première partie. En Irlande et aux États-Unis, ce sont respectivement Dermot Kennedy et Fontaines DC et Feu! Chatterton.

« Chaque spectacle est mémorable pour nous, mais ces quatre en particulier le sont aussi. C’est excitant d’être à nouveau en tournée. Accepter toutes les merveilles d’une visite virtuelle. Et surtout excitant de retrouver une liste brillante de compagnons de voyage comme Dermot Kennedy., Fontaines DC, Carla Morrison et Feu! Chatterton », a déclaré le groupe sur un site Web.

Le PopMart Tour a pris d’assaut la ville de Mexico en décembre 1997 et a laissé un spectacle aigre-doux au stade Foro Sol après un incident avec les enfants du président de l’époque Ernesto Zedillo.

