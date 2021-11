U2 et ‘Sing 2’ s’associent à ETM pour la vidéo ‘Your Song Saved My Life’

Avant Sing 2, Illumination, Universal Pictures et Republic Records ont uni leurs forces avec U2 pour soutenir l’organisation à but non lucratif Education Through Music (ETM) – qui propose la musique comme matière principale pour tous les enfants dans les écoles défavorisées à travers l’Amérique du Nord.

Dans le cadre de ce partenariat, ETM figure en bonne place dans le clip de la première sortie de la bande originale du film Sing 2, U2’s « Votre chanson m’a sauvé la vie. »

La vidéo captivante a été réalisée par Aya Tanimura et met en vedette des étudiants et des enseignants du programme ETM. Les voix off et les sous-titres racontent leurs histoires de trouver du soutien, de la force et de la joie dans la musique et soulignent l’importance de la mission de l’organisation de fournir à des milliers d’enfants dans des écoles défavorisées à travers l’Amérique un accès à une éducation musicale de haute qualité. Les téléspectateurs peuvent prendre en charge ETM via le hub officiel Sing 2 et ETM à www.national.etmonline.org

La bande originale du film Sing 2 devrait sortir le vendredi 17 décembre 2021. Elle accompagne le nouveau chapitre très attendu de la franchise animée à succès d’Illumination, Sing 2, qui sortira dans les salles américaines le 22 décembre 2021.

« Your Song Saved My Life » marque la première nouvelle musique de U2 depuis 2019. Bono, chanteur principal de U2, fait ses débuts au cinéma d’animation dans Sing 2 en tant que voix de Clay Calloway. Le groupe est très habitué à créer des chansons originales pour le cinéma, ayant reçu deux nominations aux Oscars pour la meilleure chanson originale parmi leurs nombreux honneurs au fil des ans.

La bande originale comprend trois œuvres originales – « Your Song Saved My Life » de U2, Sam i feat. Anitta, BIA & Jarina De Marco sur « Suéltate », et un disque d’Adam Buxton avec Fancy Feelings feat. DSCOSTU intitulé « Tippy Toes ». La bande originale comprend également un mix spécial Sing 2 du disque « Soy Yo » de Bomba Estéro ainsi qu’une reprise de « Christmas (Baby Please Come Home) » de Keke Palmer ft. Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon et Tori Kelly.

Pour plus d’informations, les fans peuvent visiter le site Web « Your Song Saved My Life » de U2.