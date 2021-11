U2 publie un nouveau sujet sur TikTok pour promouvoir son compte

11/03/2021 à 21:23 CET

Le groupe de musique irlandais, U2, a ouvert un compte sur le réseau social TikTok et, pour le célébrer, a publié ce mercredi une nouvelle chanson, « Your Song Saved My Life », qui fera également partie de la bande originale du film de animation « Chante 2 ». La suite du populaire « Sing » (2016) sortira le 28 janvier et Bono, le leader charismatique de U2, donne la parole au personnage « Clay Calloway », une vieille rock star qui vit en réclusion depuis la mort de sa femme il y a une dizaine d’années.

Le protagoniste, « Buster » -qui a joué par l’acteur Matthew McConaughey-, tentera de le persuader de revenir sur scène.. D’ici là, les fans de U2 pourront écouter « Your Song Saved My Life » sur TikTok, la plateforme qu’il a officiellement rejoint cette semaine sur quatuor de dublin et sur laquelle il a posté sa discographie, à l’instar d’autres géants de la musique, comme Led Zeppelin, ABBA ou Taylor Swift.

Les utilisateurs du réseau social auront également accès dans les prochains jours à une collection de vidéos de performances passées avec lesquelles U2 souhaite célébrer le 30e anniversaire de la publication de « Achtung Baby », leur septième album studio..

Cet ouvrage, sorti le 18 novembre 1991, Il est considéré comme l’un des meilleurs albums de U2, proche même du légendaire « The Joshua Tree » (1987), même s’il marque un changement de cap pour le groupe, puisqu’il incorpore au rock des influences disco et électroniques.