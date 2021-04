U2 retourne à Paris via la projection “ route virtuelle ” de l’émission émotionnelle 2015

Le dernier de la série de concerts YouTube U2: The Virtual Road sera diffusé demain (10) à 18h30 BST / 13h30 EDT / 10h30 PDT. C’est Le groupedernière performance de la tournée iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris, l’occasion chargée d’émotion de décembre 2015 au cours de laquelle les géants du rock sont revenus à Paris moins d’un mois après les attentats terroristes de la ville.

Comme avec tous les concerts dans la série, ce spectacle classique de U2 sera introduit par une nouvelle performance live, cette fois du groupe français Feu! Chatterton. L’événement sera organisé le la chaîne YouTube du groupe, avec des images complètes et remastérisées, et comme pour ses prédécesseurs, ne sera disponible que pendant 48 heures. Outre une vaste gamme de favoris de U2, l’ensemble comprenait leur interprétation de «People Have The Power» de Patti Smith.

U2 a publié ses souvenirs de l’émission parisienne sur les réseaux sociaux, avec The Edge commentant: «Sortir sur scène ce soir-là pour voir tous ces visages, ces fans qui sont revenus pour nous soutenir. C’était une sensation incroyable. Nous avons joué ces chansons avec tout ce que nous avions… et le public nous a donné tout ce qu’il avait… Paris, on t’aime.

Adam Clayton a ajouté: «Ce spectacle a été l’un des plus mémorables de nos vies. Revenir à Paris à un moment aussi intense, c’était émouvant, on ne savait pas à quoi s’attendre, de nous-mêmes, de la foule… plus la pression de tout ça étant filmé… mais les chansons, la ville, les fans, ils tout nous a fait passer. C’était une soirée très spéciale.

Dans d’autres nouvelles de U2, une édition remasterisée spéciale du 40e anniversaire de leur premier repère “Fire” sera publiée sur un disque vinyle pour Jour du magasin de disques au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il présente «Fire» et «J Swallow» sur la face A, et deux enregistrements en direct de «Fire» sur la face B. Il sera disponible dans les magasins de disques indépendants participant à RSD 2021.

