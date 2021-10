U2 Réverbère du studio au grand écran

« Dans le vent de sauterelle vient un hochet et un bourdonnement », a chanté Bono sur « Bullet The Blue Sky » sur L’arbre de Josué. U2 ne le savaient pas à l’époque, mais ils nommaient leur prochaine aventure.

Rattle and Hum est l’album qui a vu U2 construire un pont entre le studio et le grand écran, avec quelques collaborations de superstars en cours de route. L’incroyable succès mondial of The Joshua Tree était une mise en scène indéniable dans une histoire qui avait déjà plus de dix ans. Mais U2 n’a jamais été un groupe qui se contente d’appuyer sur répéter.

Maintenant, ils ont vu l’opportunité de créer à nouveau quelque chose de différent, un enregistrement de ce qu’ils venaient d’accomplir et un panneau indiquant où ils se dirigeaient ensuite. D’où la combinaison typiquement innovante d’un film à grande échelle pour commémorer la tournée épique de The Joshua Tree, et d’un double album compagnon qui contenait des éléments en direct, mais qui se tenait également debout comme leur sixième sortie en studio. Tout cela un peu plus de 18 mois après l’album qui avait réécrit les records de l’industrie et porté le groupe au sommet de sa profession.

U2 au travail de jour

L’idée de présenter U2 sur grand écran s’inscrivait dans la grande tradition établie par des ancêtres tels que Elvis et Les Beatles. Mais voici un film fondé sur le simple postulat de montrer des musiciens travaillant de jour, ou plus souvent de nuit, divertissant des dizaines de milliers de personnes. Des prises de vue en studio et du matériel d’interview ont complété un portrait qui a capturé un moment essentiel de leur histoire.

Le film Rattle and Hum a été tourné dans le Colorado – tout comme la vidéo Live At Red Rocks l’avait été quatre ans plus tôt, cette fois au McNichols Sports Arena, à Denver, en novembre 1987. la couverture d’ouverture de l’album blanc des Beatles se défouler « Helter Skelter » à un adieu « Pride (In The Name Of Love) » 21 chansons plus tard.

Mais, loin de prendre l’option facile d’un CD simultané équivalent au film, au printemps 1988, U2 travaillait sur un type de sortie compagnon très différent. Alors même qu’ils supervisaient la post-production du documentaire rock réalisé par Phil Joanou, le groupe a commencé à produire du nouveau matériel, à la fois à Los Angeles et dans le sanctuaire musical de Sun Studios à Memphis, pour ce qui allait devenir Rattle and Hum, le album. Le film a été présenté en avant-première à Dublin le 27 octobre 1988.

Entreprises satellites

Il y avait, comme toujours, des entreprises satellites en cours de route. En septembre, le groupe a contribué le morceau « Jesus Christ » à Folkways: A Vision Shared, un hommage multi-artistes au travail pionnier de Woody Guthrie et Lead Belly. Bono et The Edge ont également eu l’honneur de faire enregistrer leur chanson « She’s A Mystery To Me » par un autre héros américain, Roy Orbison, et produit par Bono, pour Mystery Girl, à la fois son retour et, malheureusement, son dernier album. Il a été enregistré des semaines avant le décès prématuré du Big O.

Fin septembre 1988, U2 a annoncé son retour avec l’un des singles les plus exaltants de sa carrière. « Desire » était un clin d’œil haletant et débordant de veines au son punk-before-there-punk des Stooges, lui-même distillé à partir d’un noyau du rythme de Bo Diddley. Le résultat était tout à fait convaincant. Après des débuts au Royaume-Uni à la 3e place, égalant leur meilleur record avec « Pride » quatre ans auparavant, « Desire » s’est hissé au sommet pour offrir à U2 son premier single britannique n°1. Il a ensuite remporté un Grammy pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec voix.

Sur ses talons, l’album a tremblé et bourdonné en octobre. Le magazine Time l’appellerait « le meilleur album de rock live jamais réalisé », mais c’était encore plus que cela. Produit par Jimmy Iovine, le double disque incorporait des enregistrements des spectacles de Denver, d’autres de San Francisco, New York et Tempe, Arizona, ainsi que du nouveau matériel de studio et des collaborations vraiment frappantes.

Bob Dylan était présent non seulement via la reprise live de l’album « All Along The Watchtower », mais dans une nouvelle co-écriture avec Bono, « Love Rescue Me ». L’association s’est poursuivie plus tard dans l’année lorsque U2 a contribué une reprise de « Maggie’s Farm » de Dylan à la compilation Live For Ireland, avec également Van Morrison et Elvis Costello, entre autres.

La présence de Jimi Hendrix a été ressenti dans l’extrait Rattle and Hum de « The Star Spangled Banner », puis il y a eu l’association inspirée avec le titan du blues BB Roi, déjà 45 ans après le début de sa carrière, sur le brillant single « When Love Comes To Town ».

« Nous avons découvert un lien commun entre nous et certains de ces artistes plus âgés comme BB King », a déclaré Adam Clayton. «Quand nous l’avons rencontré, il y avait tout un monde de compréhension et rien n’avait besoin d’être dit. Cela a été la récompense d’avoir travaillé dix ans pour accéder à ce poste. Nous n’avons plus à faire nos preuves. C’est dans la musique et les gens peuvent l’entendre.

Rattle and Hum a fait ses débuts dans le classement britannique au n ° 1 et si les ventes de 235 000 ventes de la première semaine pour The Joshua Tree étaient un nouveau record, le nouvel album l’a fracassé. 360 000 personnes ont acheté l’album la première semaine, alors qu’il passait à la certification quadruple platine. Le 12 novembre, il était au sommet du classement américain, au cours d’une période de six semaines qui a duré jusqu’à la semaine avant Noël. Il s’est vendu à cinq millions d’exemplaires là-bas, et trois fois plus dans le monde. Ses quatre singles à succès, dont « All I Want Is You », ont maintenu U2 dans le Top 10 des singles partout pendant des mois.

Jouer avec Keith et Ziggy

1988 n’était pas une année de tournée pour U2, mais alors que l’album commençait son règne, il y avait l’opportunité d’interpréter quatre chansons lors de la collecte de fonds télévisée Smile Jamaica, avec la toute première sortie live du soul « Angel Of Harlem ». Keith Richards les a rejoints pour « When Love Comes To Town » et Ziggy Marley pour « Love Rescue Me ».

« Dans son caractère inclusif et son énergie exaltante, Rattle and Hum couronne l’histoire de l’ascension de U2 de l’obscurité de Dublin à la célébrité internationale sur une note rauque et festive », a écrit Anthony DeCurtis dans sa critique pour Rolling Stone. « En même temps, cela ne ferme aucune des options que le groupe pourrait vouloir poursuivre pour son prochain grand déménagement – et, peut-être, l’album ouvre même quelques portes. » Avec les années 1990 qui approchent à grands pas, ces portes seraient entrouvertes assez tôt.

