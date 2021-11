U2 revient sur la ballade ringarde sur ‘Your Song Saved My Life’

Ce Noël, ‘Sing 2’, la suite du film à succès de 2016, sortira dans les salles, dans lesquelles des musiciens tels que Halsey, Pharrell Williams et Bono, entre autres, s’expriment. C’est pourquoi U2 apparaît sur la bande originale du film, et rappelons que la première partie comportait un duo entre Ariana Grande et Stevie Wonder, par exemple.

Il n’y a pas eu de nouvel album de U2 depuis 4 ans, quand ils ont sorti les ‘Songs of Experience’ irréguliers, il y avait donc de grandes attentes pour cette sortie qu’ils ont essayé de propulser sur TikTok. U2 n’a pas obtenu un seul top 40 des charts britanniques ou américains au cours de la dernière décennie, bien qu’ils se soient faufilés dans le top 100 dans les deux cas « Ordinary Love », qui a obtenu une nomination aux Oscars.

‘Your Song Saved My Life’ en tant que ballade ne mange pas grand-chose de la tête, parlant de la puissance de la musique, mais sans atteindre le malaise qu’elle semble rechercher lorsqu’elle débute, entre pianos et certains effets électroniques, lors du « lundi matin » rien de moins que 4h15 du matin. Bono et sa famille nous parlent ici d’être un « étranger à ta propre vie », avec un certain air dylanien -vers ‘Make You Feel My Love’-, mais s’appuyant plus sur des cordes, des faussets et des mélodies forcées que sur un idée.

U2, qui a su faire de superbes bandes sonores comme « Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me » pour « Batman » et « The Ground Beneath Her Feet », a enregistré un petit succès à l’ère du streaming avec ce rejet appelé ‘Sweetest Thing’, sans que personne ne le voit venir. C’était une chanson simple mais très mignonne pour laquelle ils ont également fait une vidéo assez drôle. Ces U2 nous manquent, pas les plus sublimes – vous ne pouvez pas écrire « One » et « With or Without You » tous les jours – mais ceux qui ont accompli beaucoup avec très peu.