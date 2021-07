U2 surfe sur de nouveaux paysages sonores et une « vague d’énergie créative »

Même pendant qu’ils étaient sur la route partout dans le monde lors de la tournée ZOO TV, les idées pour U2Le prochain album de s’est tellement troué dans leur poche qu’il est devenu le disque le plus rapide qu’ils aient jamais fait.

Tout comme Bono l’avait expliqué Hochet et bourdonnement appartenait à L’arbre de Josué en tant que partenaire naturel, le groupe savait dans leurs os que les années 1991 Achtung bébé inspirerait bientôt un suivi complémentaire. Son nom serait Zooropa, et bien qu’il ait d’abord été envisagé comme un EP, il a simplement demandé à devenir leur huitième album studio.

Comme toujours, il y avait du plaisir parascolaire en cours de route, comme la nuit de janvier 1992 lorsque The Edge a intronisé les Yardbirds au Rock and Roll Hall of Fame. Au cours de la tournée ZOO TV, les invités sur scène comprenaient Axl Rose à Vienne, Steven Tyler et Joe Perry à Paris et Benny Andersson et Bjorn Ulvaeus à Stockholm, pour une version inattendue de U2 sur “Dancing Queen”. En août, ils ne sont devenus que le deuxième acte, après Billy Joel, à se produire au Yankee Stadium de New York.

Trois sites de Dublin

U2 a commencé à faire Zooropa au début de 1993, pendant une pause dans cet itinéraire ZOO TV, avec l’extravagance audiovisuelle évoluant vers la tournée Zooropa une fois le disque terminé. Cette fois, trois studios de Dublin étaient impliqués : Westland, The Factory et le lieu d’enregistrement de confiance du groupe qui a conservé son ancien nom malgré un nouveau déménagement, Windmill Lane. Autre première, ces deux derniers studios tournaient en production avec le disque simultanément.

L’album est arrivé dans les magasins de disques le 7 juillet, seulement 20 mois après Achtung Baby et avec plus de 100 concerts épiques entre les deux. The Edge a expliqué un tel marathon d’élan en déclarant au magazine Q, sur la route en Italie : « Je pense que nous surfions encore sur la vague d’énergie créative d’Achtung Baby et de la tournée ZOO TV lorsque nous faisions Zooropa. C’était le même sursaut d’inspiration.

Thèmes inconscients

“Quand nous travaillions sur Achtung Baby, nous cherchions à découvrir de nouveaux terrains sonores, et sur ce disque qui était déjà établi, nous étions donc plus confiants dans ce que nous faisions.” Plus tard, il a ajouté : « J’apprends encore à connaître le disque aussi. Souvent, vous ne commencez à voir les thèmes qui parcourent tout le disque que quelque temps après, car souvent ils ne sont même pas conscients. »

Pour la première fois, The Edge a été nommé individuellement comme coproducteur d’un album de U2, avec leur indéfectible confident Brian Eno et un autre nouveau nom au générique, mais qui était en réalité un vétéran de U2. Mark “Flood” Ellis avait co-conçu The Joshua Tree puis, après avoir énormément amélioré sa réputation en coproduisant Ongles de neuf pouces‘ Pretty Hate Machine et Violator de Depeche Mode, sont revenus dans le giron de U2 pour Achtung Baby. Avec Daniel Lanois indisponible pour Zooropa, Flood était le choix parfait pour devenir coproducteur, dans ce qui a été une relation durable.

Meilleur album alternatif

L’un des plus grands compliments faits à l’album, qui a dominé les charts britanniques le 24 juillet, est peut-être qu’il a remporté le Grammy Award du meilleur album alternatif. Cette distinction témoignait de l’esprit toujours curieux d’un groupe qui aurait pu être maintenant considéré comme l’establishment du rock, mais qui enquêtait toujours sur de nouveaux paysages et lieux avec un enthousiasme vorace. Le magazine Spin a qualifié le disque de “le son d’un groupe qui perd sa peau”.

Le coup d’ouverture de Zooropa, et le choix provocant comme morceau principal en juin, était le “Numb” ressemblant à un mantra, des effets sonores et un échantillon d’échantillons. C’était sans compromis et avant-gardiste, à l’aube d’un timbre de danse presque industriel qui a planté le décor du parcours futuriste tracé par l’album complet.

Zooropa offrait une si riche palette de sons à assimiler, un tel mélange de couleurs et d’effets instrumentaux à assimiler, qu’il était sage et approprié pour Bono d’assumer souvent une prestation vocale mesurée, moins c’est plus. En effet, sur “Numb”, toujours sur le club “Lemon” et parfois sur le tendre “The First Time”, il a montré une toute nouvelle facette en utilisant une livraison de fausset.

Un autre single, “Stay (Faraway, So Close!)”, a été utilisé dans une version alternative dans le film de Wim Wenders de son sous-titre. Cela a conduit à une nomination au Golden Globe pour la meilleure chanson originale; le morceau est également devenu n°1 chez lui en Irlande et dans le Top 5 britannique. Ailleurs sur l’album, les paroles de Bono ont exploré des domaines qu’il a admis à l’époque qu’il commençait seulement à se comprendre lui-même.

« Une mauvaise sensation dans les choses »

« Il y a certainement une mauvaise impression dans des choses comme ‘Daddy’s Gonna Pay For Your Crashed Car’ », a-t-il déclaré à Q. « Cette chanson pourrait parler de dépendance ou de quelque chose de plus sinistre. C’est un blues électronique, mon truc avec Robert Johnson. La flagellation de l’âme à Satan.

L’album s’est terminé par l’une des collaborations les plus marquantes de l’histoire de U2, lorsqu’un homme de 60 ans Johnny Cash a fourni la voix principale de la chanson de clôture, “The Wanderer”. Tout comme avec BB Roi quelques années plus tôt, la fascination du groupe pour les véritables cœurs de la musique américaine les a aidés à réaliser un exploit remarquable avec un autre héros.

La tournée Zooropa a pris vie, même avec l’album toujours en production, au stade Feyenoord de Rotterdam en mai. Ce spectacle rock sensationnel de la taille d’un stade a traversé l’Europe tout l’été, s’arrêtant à Dublin fin août avant de redémarrer sous le nom de Zoomerang à New Zooland, comme ils l’appelaient affectueusement, en novembre.

Montée à 7m

À ce moment-là, Zooropa était en bonne voie pour des ventes mondiales d’environ sept millions, après avoir dominé les charts au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et dans toute l’Europe. C’était encore une validation de ce qui, même à l’époque, était une relation unique entre quatre amis.

“Au fur et à mesure que le groupe a eu plus de succès et a accompli plus, vous constatez que les personnes qui en savent encore le plus sur ce que vous faites sont les trois autres gars du groupe”, a déclaré Adam Clayton à l’époque. « C’est vraiment la combinaison de personnes la plus excitante, pour n’importe quel membre du groupe. Parce que nous sommes tous là-bas ensemble pour essayer de savoir ce qui se passe.

