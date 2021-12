UAE Wealth Fund Mubadala investit dans l’écosystème crypto: PDG

Mubadala Investment Company, l’un des fonds souverains des Émirats arabes unis, envisage des investissements dans « l’écosystème crypto », a déclaré le PDG et directeur général Khaldoon Al Mubarak dans une interview à CNBC.

«Je pense que sa (crypto) est réelle, c’est une entreprise qui avait une valeur de 200 milliards de dollars il y a deux ans, et une valeur de 2,5 billions de dollars aujourd’hui et en croissance. Ainsi, même si de nombreuses personnes sont sceptiques, je ne fais pas partie de cette catégorie », a déclaré Al Mubarak. L’évolution de l’environnement réglementaire aidera la crypto à faire la transition vers quelque chose de nouveau, a-t-il ajouté. Mubadala a 894 milliards d’AED (243 milliards de dollars) d’actifs sous gestion et est l’un des plus grands fonds de richesse aux Émirats arabes unis et dans le monde. a déclaré Moubarak, sans donner plus de détails.