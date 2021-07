Uber nomme Ameya Velankar à la tête du marketing pour l’Inde et l’Asie du Sud

Avant Uber, il a dirigé le marketing de catégorie pour SC Johnson et était le chef de produit du groupe à Marico

La société de covoiturage Uber a annoncé mercredi la nomination d’Ameya Velankar à la tête du marketing pour la région Inde et Asie du Sud. Velankar travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction d’India SA pour consolider la présence croissante d’Uber sur ces marchés stratégiques et renforcer davantage la marque Uber, a déclaré la société dans un communiqué officiel.

Velankar est un spécialiste du marketing chevronné avec une expérience dans le marketing, les ventes ainsi que les opérations. Il est responsable par intérim de l’INSA depuis novembre 2020 et a joué plusieurs rôles chez Uber au cours de son mandat de 2,5 ans, notamment en dirigeant le mandat de marketing produit pour Rides. Avant Uber, il dirigeait le marketing de catégorie pour SC Johnson et était le chef de produit du groupe à Marico. Il a également été associé à RPG Enterprises auparavant et a fait son PGDM en ventes et marketing du Management Development Institute.

Ameya a une feuille de route fantastique avec Uber depuis 2019, et je suis convaincu qu’il nous aidera à constituer une équipe marketing plus forte, diversifiée et plus engagée, a déclaré Prabhjeet Singh, président d’Uber India South Asia, lors de la nomination. “Chez Uber, nous continuons de constituer et de renforcer une équipe d’experts du secteur qui apprécient l’impact du covoiturage et encouragent l’innovation pour un avenir meilleur”, a-t-il ajouté.

«Je suis extrêmement ravi de faire partie du voyage d’Uber alors qu’il continue de réinventer la façon dont le monde évolue pour le mieux. Uber a eu un grand impact sur les villes et les communautés en Inde. Je suis ravi de faire partie de ce voyage et de rendre la marque Uber accessible à des millions de clients en Inde », a ajouté Velankar dans son nouveau rôle.

