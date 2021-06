Uber paiera 3,4 millions de dollars en règlement pour 15 000 congés de maladie non payés de chauffeurs de Seattle et arriérés de salaire

(Photo Gros Stock)

Le Bureau des normes du travail de Seattle a conclu un accord de 3,4 millions de dollars avec Uber pour régler les réclamations pour arriérés de salaire et congés de maladie non payés. L’argent, a déclaré le bureau des normes du travail, couvrira les réclamations impayées de 15 000 chauffeurs Uber locaux.

“Je suis très reconnaissant d’avoir des défenseurs des droits des conducteurs”, a déclaré le chauffeur d’Uber Jamel Jara dans un communiqué publié par le bureau des normes du travail. Jara recevra une compensation en vertu de l’accord. « Avoir accès à des jours de maladie payés pendant cette pandémie signifie que nous pouvons assurer la sécurité et la santé de nos clients et de nos familles. »

Le règlement relève de l’ordonnance de la ville sur les congés payés et les heures de sécurité pour les travailleurs Gig, le règlement de 2012 qui oblige les employeurs de Seattle à financer les congés de maladie du personnel à raison d’un jour pour 30 jours civils travaillés. Depuis son approbation initiale, le bureau des normes du travail a élargi le groupe d’employés éligibles pour inclure les travailleurs temporaires et il a ajouté à la liste des raisons acceptables de prendre des congés accumulés.

Harry Hartfield, un porte-parole d’Uber, a déclaré que le règlement avec la ville montre que la société de transport s’engage à respecter des normes améliorées pour ses travailleurs et que son partenariat avec le bureau des normes du travail fonctionne.

“Lorsque l’ordonnance sur les congés payés et les heures de sécurité pour les travailleurs de Seattle a été adoptée l’été dernier, nous avons travaillé pendant quelques semaines pour créer un tout nouveau système de paiement afin de se conformer à la loi en temps opportun”, a-t-il déclaré.

« Alors que la grande majorité des travailleurs ont réclamé leur congé de maladie et de sécurité sans problème, nous sommes reconnaissants que le Bureau des normes du travail ait travaillé en partenariat avec nous alors que nous améliorions nos systèmes pour garantir des paiements précis et rapides. »

Uber a 30 jours pour payer directement les travailleurs. Il s’agit de la plus grande colonie de l’histoire de l’agence pour l’emploi vieille de six ans. Sur le règlement, 2,1 millions de dollars sont des fonds qu’Uber avait déjà réservés pour les congés de maladie des conducteurs.

Le règlement a été alimenté, en partie, par une plus grande campagne d’une décennie à Seattle pour améliorer les conditions de travail de certains des travailleurs les moins bien payés de la ville, allant de l’augmentation du salaire minimum et de l’exigence de normes d’horaire pour les employés du secteur des services à l’amélioration de la sécurité. pour le personnel de l’hôtel et fournir des protections en cas de congé de maladie pour les travailleurs de concert, y compris les chauffeurs de transport et de livraison. L’année dernière, Seattle est devenue la deuxième ville à mettre en place un salaire minimum pour les chauffeurs Uber et Lyft.

Certaines de ces protections pourraient s’étendre à l’échelle nationale. Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a récemment approuvé la classification de nombreux travailleurs sur scène comme « employés » méritant des avantages. Walsh a été nommé par le président Biden. Un tel changement de classification pourrait augmenter les coûts pour les entreprises basées sur des sous-traitants telles qu’Uber.

Joshua Welter, le porte-parole de la section locale 117 des Teamsters, a qualifié l’accord de très bon pour la main-d’œuvre et une preuve supplémentaire que la ville de Seattle se soucie des travailleurs. “C’est une victoire incroyable pour les travailleurs”, a-t-il déclaré. « Seattle a été à la pointe de la protection des travailleurs au travail. »

Seattle est la seule ville du pays qui exige des indemnités de maladie pour Uber et d’autres pilotes de l’économie des concerts, a-t-il déclaré. “(Seattle) est à la pointe de la nation en matière de protection des travailleurs.”