Uber supprime les articles de blog à risque

Pour José Pagliery

NEW YORK (CNNMoney) – Uber suit et analyse bien plus que vous ne l’imaginez… de vos aventures d’un soir à la prévalence des prostituées dans votre lieu de rendez-vous préféré.

Mais Uber est en mode de contrôle des dégâts, sous un examen minutieux pour ses tactiques agressives et ses menaces envers les journalistes. Et cela signifie que vous avez supprimé certains de ses articles les plus intéressants (et parfois audacieux) sur votre blog.

Le blog #UberData de la société de services de transport est complètement clean.

Parmi les messages qui ont été supprimés, une étude de 2011 a révélé que les personnes situées dans les quartiers de San Francisco avec la plus forte incidence de prostitution, de vol et de crimes liés au vol et à l’alcool commandaient le plus de trajets avec Uber.

Uber a récemment supprimé l’article de blog, mais une version mise en cache est toujours disponible en ligne.

Un autre article a montré qu’Uber a trouvé un moyen de suivre les rencontres sexuelles d’une seule nuit. L’indicateur clé ? Vous avez demandé un transfert entre 22h et 4h du matin un vendredi ou un samedi… et ils sont venus vous chercher à l’endroit où ils vous ont déposé quelques heures plus tard.

Une version mise en cache de cet article de blog est également disponible, grâce au projet Internet Archive.

Ce que nous appelons des coups d’un soir, Uber appelle “les manèges de la gloire”. Et ce n’est pas nécessairement effrayant, jusqu’à ce que vous réalisiez qu’Uber sait exactement qui sont ses passagers et conserve des rapports détaillés de chaque trajet.

Ce type de suivi physique est la raison pour laquelle le sénateur Al Franken enquête actuellement sur Uber et a demandé à l’entreprise d’expliquer ses politiques de confidentialité.

Uber n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le neuroscientifique qui a écrit ces études, Bradley Voytek, n’a pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Il a quitté Uber plus tôt cette année.

Le PDG d’Uber, Travis Kalanicj, a été contraint de s’excuser publiquement après qu’un cadre ait récemment suggéré de retirer les haillons du soleil aux journalistes critiques de l’entreprise. La société enquête également pour savoir si un cadre a mal suivi l’emplacement des journalistes alors qu’ils voyageaient dans des voitures Uber.

Plus tôt ce mois-ci, le cofondateur de PayPal (et investisseur d’Uber) Peter Thiel a qualifié Uber de “société la plus éthiquement contestée de la Silicon Valley”.

Uber s’est déjà fait des ennemis dans les gouvernements du monde entier en reprenant l’industrie du taxi. Maintenant, il perd encore plus d’amis.