Uber vise 50 000 Teslas sur sa plateforme d’ici 2023

Uber acquiert 50 000 véhicules Tesla à louer à ses chauffeurs dans le cadre d’un plan ambitieux d’électrification de sa flotte aux États-Unis d’ici 2030. La société de covoiturage travaille avec la société de location de voitures Hertz, qui a annoncé hier avoir commandé 100 000 Tesla.

Cette décision intervient alors que les constructeurs automobiles et les transporteurs du monde entier subissent des pressions réglementaires pour éliminer progressivement les véhicules à essence au profit de ceux qui ne produisent aucune émission. La Californie, le plus grand marché automobile des États-Unis, a mis en place des règles pour les entreprises de covoiturage comme Uber et Lyft, exigeant que 90 % de leurs flottes soient électriques d’ici 2030.

Uber propose depuis longtemps des réductions sur la location de voitures aux conducteurs qui ne possèdent pas leur propre véhicule, Uber et Hertz travaillant ensemble sur un tel programme depuis 2016. Mais ils n’ont jamais collaboré pour louer un véhicule spécifique aux conducteurs jusqu’à présent.

Les chauffeurs Uber paieront 334 $ par semaine pour louer une Tesla Model 3 de Hertz

À partir du 1er novembre, les chauffeurs Uber qui vivent à Los Angeles, San Francisco, San Diego et Washington, DC peuvent louer une Tesla Model 3 via Hertz au tarif de 334 $ par semaine, entretien et assurance compris. Le taux hebdomadaire tombera à 299 $ ou moins au fur et à mesure du lancement du programme, a déclaré Uber. Et le programme s’étendra à l’échelle nationale dans les semaines à venir – avec l’objectif d’avoir les 50 000 Tesla sur la plate-forme d’Uber d’ici 2023.

Il peut être difficile d’attirer des conducteurs vers le programme avec un taux hebdomadaire de 334 $, mais Uber est convaincu que les conducteurs verront les avantages en termes d’économies de carburant et de maintenance. De plus, les conducteurs qui utilisent des véhicules hybrides ou électriques pour prendre des passagers reçoivent 50 cents supplémentaires par trajet, tandis que les conducteurs utilisant spécifiquement des véhicules électriques à batterie reçoivent un autre dollar en plus, pour un total de 1,50 $ de plus par trajet. Le coût hebdomadaire moyen d’une voiture de location Hertz varie d’environ 150 $ à environ 325 $, selon Autos.com.

Initialement, les conducteurs doivent avoir au moins une note de 4,7 étoiles et avoir effectué au moins 150 trajets pour pouvoir louer une Tesla. Pour la recharge, les conducteurs auront accès au réseau Supercharger de Tesla, ainsi qu’à des réductions dans les stations de recharge EVgo participantes.

L’année dernière, Uber a pris l’engagement ambitieux de devenir « 100 % électrique » d’ici 2030 aux États-Unis, au Canada et en Europe et d’ici 2040 pour le reste du monde. La société a également déclaré qu’elle dépenserait 800 millions de dollars pour aider « des centaines de milliers de conducteurs aux États-Unis, au Canada et en Europe à passer aux véhicules électriques à batterie d’ici 2025 », bien qu’un porte-parole n’ait pas divulgué les aspects financiers de l’accord de la société avec Hertz.

Les antécédents d’Uber en matière de location et de location de voitures ne sont pas exactement impeccables. La société a fermé un programme de prêt automobile à risque après que des conducteurs se soient plaints d’avoir accumulé des dettes pour payer des taux exorbitants. Uber note que ce nouveau programme est conçu pour attirer les conducteurs qui louent spécifiquement, et non pour amener les conducteurs à passer de la propriété à la location.

Le covoiturage a été initialement présenté au public comme un moyen de se déplacer plus respectueux de l’environnement par rapport à la possession d’une voiture privée. Mais il s’est avéré que le contraire était vrai. De nombreuses études ont montré que le trajet moyen en voiture crée environ 50 % de pollution en plus que le trajet moyen en voiture traditionnelle. Pire encore, plus de la moitié de tous les déplacements en VTC dans les grandes villes sont effectués par des personnes qui auraient autrement utilisé des moyens de transport plus propres pour se rendre à destination.

Aujourd’hui, cependant, moins de 1% des véhicules de transport en commun aux États-Unis sont électriques, selon Bloomberg. L’industrie automobile est au milieu d’une transition massive vers les véhicules électriques, même si les véhicules électriques ne représentent toujours que moins de 5 % des ventes annuelles.

Uber n’est pas la première entreprise à utiliser Teslas comme véhicule de transport. Plus tôt cette année, la société de location de cyclomoteurs Revel a annoncé son propre service de covoiturage Uber-esque à New York avec 50 véhicules Tesla Model Y bleu vif.