Ubisoft : 80% des investissements actuels vont vers les titres premium

Le géant français de l’édition Ubisoft affirme que la majorité de ses investissements actuels dans les jeux vidéo sont dans des titres premium.

S’adressant aux investisseurs – tel que rapporté par VGC – le PDG Yves Guillemot (photo) a déclaré que 80% de ses projets actuels étaient des offres premium «traditionnelles», tandis que les 20% restants sont consacrés à des titres gratuits.

Cela fait suite à des remarques faites en mai de cette année dans lesquelles il semblait qu’Ubisoft réduisait sa sortie triple-A en faveur des versions gratuites. En fait, la société dit qu’elle ne fait qu’augmenter son investissement dans ce dernier, ce qui ne réduit pas le nombre de titres premium qu’elle a en préparation.

« Notre nouvelle phase d’investissement, initiée il y a deux ans, est l’évolution naturelle de notre engagement à construire la qualité et la profondeur de notre portefeuille au profit de nos acteurs. Cela conduira à terme à des audiences plus importantes et à des revenus plus récurrents », a déclaré Guillemot.

« Premièrement, environ 80 % de nos investissements actuels visent à élargir considérablement notre offre premium en développant nos plus grandes franchises existantes, en créant de nouvelles adresses IP axées sur l’engagement des joueurs et l’interaction sociale, et en ajoutant des marques de divertissement sous licence à succès à notre portefeuille.

« Deuxièmement, environ 20 % de nos investissements actuels sont ciblés sur le free-to-play, pour élargir les univers de nos marques et les amener à un public plus large sur toutes les plateformes, y compris les mobiles, dans toutes les zones géographiques, y compris les marchés émergents, et avec des titres multijoueurs conçus être à feuilles persistantes.

“Chacun de ces projets premium et free-to-play est conçu pour maximiser l’impact sur l’univers de sa marque respective.”

Un peu plus tôt cette semaine, le syndicat français Solidaires Informatique a déposé un recours collectif contre Ubisoft pour harcèlement et inconduite présumés perpétrés par le personnel de l’entreprise.

