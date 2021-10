Ubisoft a peut-être divulgué la date de sortie de Rainbow Six Extraction

On dirait Ubisoft peut nous avoir accidentellement donné un aperçu du moment où Extraction Rainbow Six, son prochain jeu coopératif PvE souvent retardé, pourrait être lancé.

Le jeu – anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Parasite, puis Rainbow Six Quarantine avant que l’éditeur ne le modifie à la suite de la pandémie de Covid-19 – pourrait arriver le 20 janvier 2022, selon une page récemment mise à jour sur le site Web d’Ubisoft (merci , VGC).

Extraction – au cas où vous l’auriez oublié – est une version étendue de l’événement à durée limitée Siege 2018 appelé Outbreak, où trois joueurs ont été opposés à des monstres mutés.

« Notre ambition avec Rainbow Six Extraction est de fournir une expérience AAA à part entière qui change la façon dont vous jouez et pensez aux jeux coopératifs », a déclaré Ubisoft à propos du titre. « Avec des fonctionnalités uniques comme Missing In Action ou The Sprawl, chaque mission est définie comme une expérience tendue et stimulante dans laquelle vous dirigerez les opérateurs d’élite de Rainbow Six dans une lutte contre une menace extraterrestre mortelle et évolutive. »

Le jeu devait initialement arriver en septembre 2021 avant d’être repoussé à une date incertaine en janvier 2022 afin qu’Ubisoft puisse « saisir l’opportunité de prendre plus de temps pour donner vie à cette vision comme elle le mérite ». Rainbow Six Extraction et un autre titre d’Ubisoft, Riders Republic, ont tous deux été retardés en même temps – ce dernier devrait être lancé le 28 octobre.

Le jeu arrive sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC et Stadia. Nous verrons si cette page mise à jour sur le site d’Ubisoft est en effet correcte dans les prochains jours – une mise à jour sur un site officiel comme celui-ci obtiendra soit une réponse formelle d’Ubisoft, soit nous verrons une annonce appropriée et une explosion de relations publiques arrivera. confirme-le.