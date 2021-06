Ubisoft admet que Far Cry 6 est une histoire politique

Le géant français de l’édition Ubisoft a déclaré que le prochain Far Cry 6 était un jeu politique, contrairement à ses précédentes déclarations sur le sujet.

Dans un article de blog, le directeur narratif du titre, Navid Khavari, a déclaré que le sujet – la guérilla sur l’île caribéenne fictive de Yara, inspirée de Cuba – est en effet lié à la politique.

Le développeur avait précédemment déclaré que Far Cry 6 n’était pas destiné à être “une déclaration politique sur ce qui se passe à Cuba en particulier”, ce qui était conforme aux remarques précédentes d’Ubisoft selon lesquelles bon nombre de ses jeux n’étaient pas politiques, malgré l’adoption d’un ensemble imprégné de politique. pansements et points de discussion pour nombre de ses projets.

“Notre histoire est politique”, a écrit Khavari.

« Une histoire sur une révolution moderne doit exister. Il y a des discussions difficiles et pertinentes dans Far Cry 6 sur les conditions qui mènent à la montée du fascisme dans une nation, les coûts de l’impérialisme, le travail forcé, la nécessité d’un libre et équitable élections, droits LGBTQ+, et plus encore dans le contexte de Yara, une île fictive des Caraïbes. Mon objectif était de donner à notre équipe les moyens d’être intrépide dans l’histoire que nous racontions, et nous avons travaillé incroyablement dur pour y parvenir au cours des cinq dernières années . Nous avons également essayé de faire très attention à la façon dont nous abordions nos inspirations, qui incluent Cuba, mais aussi d’autres pays à travers le monde qui ont connu des révolutions politiques dans leur histoire.”

Le directeur narratif a poursuivi en disant que l’équipe d’Ubisoft Toronto avait parlé à de nombreuses personnes impliquées dans les révolutions de Cuba dans les années 1950 et 1960, et a précisé que Far Cry 6 tentait de capturer les complexités politiques de la période. Cela correspond aux remarques précédentes du PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, qui a déclaré que les jeux de la société sont destinés à poser des questions politiques, pas des réponses. Plus tard, le COO d’Ubisoft Massive, Alf Condelius, a déclaré que la politique était « mauvais pour les affaires ».

