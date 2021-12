Ubisoft admet que « les gens ont perdu confiance » dans le processus RH

Le géant français de l’édition Ubisoft a déclaré que ses employés avaient perdu confiance en l’entreprise en raison de la façon dont elle traitait les plaintes RH.

S’adressant à Axios, la responsable des ressources humaines, Anika Grant (photo), a admis que son processus n’avait pas été suffisamment transparent, ce qui a donné au personnel le sentiment qu’il ne faisait rien. Cela survient à la suite d’employés se plaignant qu’Ubisoft ne traitait toujours pas correctement les plaintes.

« Au début de la crise, nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que nous avions le bon processus en place, que nous étions en mesure de mener une enquête très rapidement et efficacement et d’obtenir certains résultats », a déclaré Grant.

«Ce que je pense que nous avons manqué, cependant, c’est l’expérience des employés à travers cela. Je ne pense pas que nous ayons toujours suffisamment communiqué avec les personnes qui avaient soulevé un problème en premier lieu sur ce que nous avons trouvé dans le cadre des enquêtes — les décisions que nous avons prises et les actions que nous avons entreprises. Et donc je pense que, malheureusement, les gens ont perdu confiance dans ce processus. »

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a admis que l’entreprise doit encore faire davantage pour rétablir la confiance avec ses employés. L’organisation des travailleurs A Better Ubisoft a déclaré que l’entreprise doit encore être plus concrète sur les changements qu’elle apporte.

