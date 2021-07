Ubisoft affirme que l’inconduite des employés pourrait avoir un impact sur l’embauche

Le géant français de l’édition Ubisoft a déclaré que la controverse entourant certains de ses employés pourrait avoir un impact sur sa capacité à embaucher.

L’entreprise a déposé son document d’enregistrement universel annuel – tel que repéré par Axios – dans lequel elle est obligée de détailler les risques pour son activité. « L’incapacité à attirer et à retenir les talents » est passée d’un risque modéré à un risque élevé dans le rapport de cette année.

Il existe un certain nombre de raisons invoquées par Ubisoft pour cela, notamment la concurrence avec d’autres éditeurs et les compétences requises. Mais le cabinet note également que « les atteintes à la réputation et à l’image du Groupe, ou à son environnement de travail, peuvent également avoir un impact sur son attractivité et la rétention des talents », ce qui entraîne un autre risque ; « Occurrence de comportements inappropriés de la part des employés ».

Dans cette section, Ubisoft déclare avoir pris des mesures pour tenter de gérer la situation, notamment une formation obligatoire sur le harcèlement et le sexisme pour tous les employés, ainsi que l’introduction d’un programme de dénonciation anonyme. La société souligne également la nomination d’un vice-président de la diversité mondiale et d’un nouveau directeur des ressources humaines à Raashi Sikka et Anika Grant, respectivement, ce qui, espérons-le, atténue les risques. Ubisoft admet cependant qu’il n’y a aucune garantie qu’il puisse arrêter complètement ce genre de comportement.

À la suite de la vague d’allégations contre le personnel d’Ubisoft, un certain nombre de postes de haut niveau ont été supprimés. Cela comprenait le directeur de la création Serge Hascoët, le directeur général de ses studios canadiens Yannis Mallat et le vice-président de la rédaction Maxime Béland.

Le PDG Yves Guillemot s’est excusé de ne pas avoir protégé le personnel qui avait été blessé par ces abus et fautes. Ubisoft a été poursuivi en justice par le syndicat français Solidaires Informatique, tandis que les investisseurs ont également reproché à Guillemot ce qu’il a fait et ne savait pas des abus dans son entreprise.

PCGamesInsider.biz a contacté Ubisoft pour commentaires.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72333/ubisoft-says-employee-misconduct-could-impact-hiring/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));