Ubisoft annonce la plate-forme NFT Quartz et le premier jeu à l’utiliser sera Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft a annoncé Ubisoft Quartz, une nouvelle plate-forme permettant aux joueurs d’acquérir des chiffres, les premiers jetons non fongibles (NTF) jouables dans un jeu AAA et fonctionnant sur une technologie écoénergétique.

Lancé en version bêta avec Ghost Recon Breakpoint sur Ubisoft Connect pour PC, Digits sortira dans le cadre d’éditions limitées, chacune composée d’un nombre fixe d’articles cosmétiques.

Les chiffres sont « une nouvelle façon de découvrir les objets cosmétiques », qui sont des véhicules, des armes et des équipements de jeu à collectionner qui offrent aux joueurs « des moyens sans précédent de se connecter et de profiter davantage des jeux qu’ils aiment », a déclaré Ubisoft.

Chaque chiffre est un objet de collection unique qui comporte son propre numéro de série que les autres peuvent voir dans le jeu, et il garde également une trace des propriétaires actuels et précédents. Ces objets de collection dans le jeu offrent aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience et de « compléter leurs missions avec style », et chaque chiffre est accompagné d’un certificat de propriété stocké sur la blockchain, une technologie décentralisée et communautaire indépendante d’Ubisoft. Avec Digits, les objets ne sont plus liés à l’inventaire d’un joueur puisqu’ils peuvent être mis en vente pour que d’autres joueurs éligibles puissent les acquérir sur des plateformes tierces.

Cette « expérience à grande échelle » est la prochaine étape de l’exploration de quatre ans d’Ubisoft de la technologie blockchain par le biais de la recherche et du développement internes.

« Nos efforts sur le long terme nous ont amenés à comprendre comment l’approche décentralisée de la blockchain pouvait véritablement faire des joueurs des acteurs de nos jeux, d’une manière également durable pour notre industrie, en remettant entre leurs mains la valeur qu’ils génèrent au fil du temps qu’ils passent, le les articles qu’ils achètent ou le contenu qu’ils créent en ligne », a déclaré Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft.

« Ubisoft Quartz est le premier élément constitutif de notre vision ambitieuse de développement d’un véritable métavers. Et il ne peut pas prendre vie sans surmonter les limitations initiales de la blockchain pour les jeux, y compris l’évolutivité et la consommation d’énergie.

Pour faire fonctionner les premiers NFT écoénergétiques jouables dans un jeu AAA, Ubisoft Quartz s’appuie sur Tezos, une blockchain fonctionnant sur un mécanisme de consensus Proof-of-Stake, qui utiliserait beaucoup moins d’énergie pour fonctionner que les blockchains Proof-of-Work telles que comme Bitcoin ou Ethereum.

Pour s’assurer que les joueurs peuvent utiliser Digits au maximum de leur utilité, Ubisoft Quartz ne sera disponible que pour les joueurs qui remplissent les critères d’éligibilité suivants : jouer à Ghost Recon Breakpoint sur Ubisoft Connect pour PC, atteindre au moins le niveau 5 d’XP dans le jeu , et avoir au moins 18 ans.

De plus, le nombre de Chiffres d’une même édition qu’un joueur peut posséder à tout moment est limité à un.

Ubisoft Quartz sera disponible en version bêta à partir du 9 décembre à 18 h UTC aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Australie et au Brésil. L’expérience débutera avec trois gouttes de chiffres gratuits les 9, 12 et 15 décembre pour récompenser les premiers utilisateurs parmi les joueurs. Les chiffres peuvent être réclamés sur la plate-forme Ubisoft Quartz et joués dans Ghost Recon Breakpoint. D’autres largages sont prévus pour début 2022, et plus de détails seront partagés à une date ultérieure.

Pour plus d’informations sur Quartz, rendez-vous sur le site officiel.