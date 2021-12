Ubisoft annonce le remake de Splinter Cell

Ubisoft a annoncé qu’Ubisoft Toronto travaille sur un remake de Cellule Splinter de Tom Clancy en utilisant le moteur Snowdrop, qui est également utilisé pour Avatar: Frontiers of Pandora et le jeu Star Wars d’Ubisoft.

La société a publié un retour sur l’histoire de Splinter Cell ainsi qu’une longue interview avec trois membres clés de l’équipe chargée de ramener Sam Fisher. « Pour moi, un remake prend ce que vous feriez dans un remaster et va un peu plus loin », explique le producteur Matt West lorsqu’on lui demande ce qui fait de ce jeu un remake complet par opposition à un remaster. « Bien que nous soyons encore aux tout premiers stades du développement, ce que nous essayons de faire est de nous assurer que l’esprit des premiers jeux reste intact, de toutes les manières qui ont donné au début de Splinter Cell son identité. Ainsi, au fur et à mesure que nous le construisons à partir de zéro, nous allons le mettre à jour visuellement, ainsi que certains des éléments de conception pour correspondre au confort et aux attentes des joueurs, et nous allons le garder linéaire comme les jeux originaux, pas en faire un monde ouvert.

« Il est important pour nous de préserver le sens de la maîtrise en soutenant les joueurs qui observent les situations, élaborent leur plan, utilisent leurs gadgets et déjouent l’ennemi de manière créative pour relever les défis qui leur sont présentés », a déclaré le directeur créatif Chris Auty. « Idéalement, ils finissent par sortir de l’autre côté sans que personne n’ait réalisé que vous étiez même là. C’est l’essence de Splinter Cell.

On ne connaît pas encore beaucoup de détails solides, mais des interviews comme celles qui accompagnent cette annonce contribuent grandement à renforcer la confiance dans le produit final. Le temps nous dira s’ils ont réussi.

Pendant ce temps, Ubisoft est toujours impliqué dans des accusations de pratiques de gestion toxiques sur le lieu de travail. Alors que l’entreprise a reconnu les problèmes, les employés de A Better Ubisoft allèguent que l’entreprise ne fait pas assez pour résoudre les problèmes. A Better Ubisoft a même lancé une nouvelle pétition demandant le soutien du public pour de meilleures conditions de travail.