Ubisoft annonce un remake de Splinter Cell

Ubisoft a annoncé un remake de Splinter Cell.

Les rumeurs d’une nouvelle entrée dans la longue série furtive ont circulé récemment, mais c’est officiel maintenant. Ubisoft Toronto développe le jeu, qui utilisera le nouveau moteur Snowdrop de la société qui alimente également le prochain Avatar: Frontiers of Pandora et un titre Star Wars qui n’a pas encore été révélé.

Le remake de Splinter Cell est encore au début du développement, mais cela n’a pas empêché Ubisoft de partager une vidéo teaser concernant le projet. Ubisoft Toronto est passionné par la franchise, à la fois par l’innovation du jeu original et par la façon dont ils envisagent de moderniser la formule.

Matt West, producteur sur Splinter Cell, explique pourquoi il s’agit d’un remake et non d’un remaster.

« Pour moi, un remake prend ce que vous feriez dans un remaster et va un peu plus loin », a déclaré West dans un communiqué de presse. « Bien que nous soyons encore aux tout premiers stades du développement, ce que nous essayons de faire est de nous assurer que l’esprit des premiers jeux reste intact, de toutes les manières qui ont donné aux premiers Splinter Cell son identité. »

Heureusement, West a également confirmé que le remake de Splinter Cell ne serait pas non plus un monde ouvert. Au lieu de cela, ce sera une expérience serrée et linéaire comme l’étaient les jeux originaux. Parlez d’un énorme soulagement pour les fans!

Il n’y a pas de détails sur les plates-formes sur lesquelles le jeu sera ou même une indication d’une date de sortie.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.