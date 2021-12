Ubisoft apporte les NFT à Ghost Recon Breakpoint

Le géant français de l’édition Ubisoft introduit des jetons non fongibles (NFT) dans la version PC de Ghost Recon Breakpoint.

Cette nouvelle fonction arrive dans le jeu sous une forme bêta via sa nouvelle plateforme Quartz et prendra la forme de cosmétiques pour armes et véhicules, appelés Digits.

Les NFT ont été critiqués en tant que modèle commercial en raison de leur empreinte énergétique généralement énorme ; Ubisoft a insisté sur le fait que sa plate-forme Quartz utilisera un processus de preuve de participation Tezos – par opposition à la preuve de travail – qu’il prétend plus efficace. En fait, Ubisoft dit que c’est un million de fois plus efficace que les transactions Bitcoin.

« Nos efforts sur le long terme nous ont amenés à comprendre comment l’approche décentralisée de la blockchain pouvait véritablement faire des joueurs des acteurs de nos jeux, d’une manière également durable pour notre industrie, en remettant entre leurs mains la valeur qu’ils génèrent au fil du temps qu’ils passent, le les articles qu’ils achètent ou le contenu qu’ils créent en ligne », a déclaré Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft.

« Ubisoft Quartz est le premier élément constitutif de notre vision ambitieuse de développement d’un véritable métavers. Et il ne peut pas prendre vie sans surmonter les limitations initiales de la blockchain pour les jeux, y compris l’évolutivité et la consommation d’énergie.

Le directeur technique de la blockchain d’Ubisoft, Didier Genevois, a ajouté : » L’efficacité énergétique est une exigence clé pour propulser la technologie de la blockchain dans un avenir où elle pourra être largement utilisée par des millions de joueurs. Nous avons choisi Tezos en raison de son réseau original Proof-of-Stake et de son leadership sur des NFT propres. Une transaction sur leur réseau utilise la même quantité d’énergie que le streaming de 30 secondes de vidéo, tandis que la génération précédente de réseaux blockchain peut consommer la même énergie requise pour un an de streaming non-stop. Cette faible empreinte carbone signifie que nos développeurs et nos joueurs peuvent donner la priorité à l’innovation sans compromettre la durabilité. »

Les joueurs doivent avoir 18 ans ou plus pour utiliser Digits.

