Ubisoft apporte un nouveau jeu de monopole à la Nintendo Switch

Qui a besoin de Watch Dogs, d’Assassin’s Creed et de Far Cry lorsque vous avez le jeu de société classique de tous les temps Monopoly.

Ubisoft a annoncé une nouvelle version du jeu d’échange de propriétés de Hasbro appelé La folie des monopoles – un titre qui « réinvente » le jeu de société emblématique et sera lancé sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes le 9 décembre de cette année. Voici le récapitulatif, gracieuseté du PR :

Dans MONOPOLY Madness, les joueurs s’affronteront pour acheter et améliorer des propriétés dans MONOPOLY City pendant que M. Monopoly est en vacances bien méritées. Ils affronteront jusqu’à 5 autres joueurs dans des tours plus courts qui sont une course effrénée en temps réel dans les rues chaotiques de MONOPOLY City sans les limites du plateau. Les joueurs devront collecter de l’argent et d’autres ressources autour de la carte afin d’acheter et de mettre à niveau leurs propriétés. Plus les joueurs possèdent de propriétés, plus ils gagneront de points, ce qui les rapprochera de la ligne d’arrivée dans la course à la richesse ! En cours de route, les joueurs peuvent également récupérer des bonus dans les coffres communautaires, notamment des bulldozers, des marteaux-piqueurs et plus encore, et les utiliser contre des adversaires pour obtenir un avantage et gagner. Cependant, les joueurs devront faire attention aux événements aléatoires qui peuvent se produire à tout moment, rendant le voyage pour devenir le plus riche d’entre eux encore plus chaotique.