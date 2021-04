Tezos (XTZ)

Ubisoft conclut un partenariat stratégique avec Nomadic Labs pour devenir un boulanger Tezos (XTZ)

Le géant français de l’édition Ubisoft conclut un partenariat stratégique avec Nomadic Labs, une société de recherche axée sur Tezos, pour devenir un boulanger d’entreprise sur Tezos.

Une lettre partagée mardi confirme que la société de recherche de Tezos, Nomadic Labs, a conclu un partenariat stratégique avec l’éditeur de jeux basé en France Ubisoft. Ce dernier, largement connu pour ses exploits dans Far Cry et Assassins Creed, rejoindra l’écosystème Tezos en tant que boulanger d’entreprise ou validateur de nœuds pour aider à “ cuire ” (similaire à l’extraction) de nouveaux blocs sur le réseau.

«Cette annonce prouve une fois de plus que l’écosystème Tezos est l’un des plus actifs au monde.» «Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec le laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft sur leur exploration de Tezos.»

Michel Mauny Président de Nomadic Labs

Ubisoft rejoint les 227 boulangers d’entreprise sur Tezos, permettant à l’entreprise de valider les transactions (bake blocks) sur la blockchain Tezos. En tant que l’une des premières entreprises multinationales à s’intéresser à d’autres chaînes de blocs autres que Bitcoin, Ubisoft vise à apporter son expertise et sa puissance de calcul à la blockchain de Tezos – en stimulant la décentralisation.

«Leur expérience et leur vision seront un atout dans la communauté Tezos.»

Tezos utilise un mécanisme de consensus de preuve d’enjeu pour valider les blocs sur la blockchain plutôt que la preuve de travail. Dans le cadre de l’écosystème, Ubisoft continuera à utiliser la technologie liquide PoS pour rechercher comment Tezos améliorera le jeu à l’avenir. En outre, l’éditeur de jeux géant explorera la technologie de la blockchain à travers son laboratoire d’innovation stratégique pour «aider Ubisoft à se préparer pour l’avenir en explorant les opportunités offertes par les technologies innovantes», poursuit le communiqué.

«Ubisoft estime que la blockchain a le potentiel d’apporter de nouvelles possibilités aux joueurs et aux développeurs, et cette nouvelle collaboration nous permettra de poursuivre nos efforts d’innovation avec un écosystème qui s’aligne sur notre approche respectueuse de l’environnement grâce à son consensus de preuve d’enjeu. algorithme.”

Nicolas Pouard Directeur de l’Initiative Blockchain chez Ubisoft

Ubisoft est un promoteur de blockchain à long terme, ayant rejoint la plate-forme basée sur EOS, Ultra en tant que producteur de blocs pour approuver les transactions effectuées sur la sidechain en 2019.

