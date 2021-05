Ubisoft crée un jeu de division gratuit appelé Heartland

Le géant français de l’édition Ubisoft sort un jeu gratuit se déroulant dans le monde de sa série The Division.

Baptisé Heartland, il devrait être lancé au cours de l’exercice 2021/22 et sera disponible pour PC et console, ainsi que pour les «plates-formes cloud». Il n’est pas développé par le studio The Division Massive, mais par Red Storm, qui a travaillé sur une myriade de titres Tom Clancy au cours de sa vie.

Il y a peu de détails sur ce que Heartland impliquera réellement, même si nous en saurons sans aucun doute plus le mois prochain à l’E3. La spéculation est qu’Ubisoft imite la stratégie très réussie d’Activision avec Call of Duty, dans laquelle des versions régulières premium accompagnent une offre gratuite. Dans le cas de COD, il s’agit de Warzone, qui a attiré 100 millions d’utilisateurs depuis son lancement en mars 2020.

«Au cours des cinq dernières années, The Division est passée d’un projet très ambitieux chez Ubisoft à une franchise de renommée mondiale atteignant 40 millions d’acteurs uniques», a déclaré Alain Corre, directeur exécutif d’Ubisoft EMEA.

«Nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli avec cette franchise et de l’univers incroyable qu’elles ont créé. Le potentiel et la profondeur de cela nous permettent d’explorer un contenu nouveau et passionnant qui plaira aux fans fidèles à long terme de The Division et aux nouveaux. “

Depuis ses débuts en 2016, la franchise The Division a attiré 40 millions de joueurs.

