Ubisoft développe une série live-action basée sur la franchise Driver

Ubisoft a annoncé que sa division cinéma et télévision travaillait sur une émission en direct basée sur le Conducteur IP.

Comme certains des autres jeux de la série, il se concentrera sur l’ex-coureur devenu détective de police infiltré John Tanner qui travaille pour abattre un syndicat du crime.

Il y a eu huit jeux Driver sortis depuis la création de la franchise en 1999, et cinq versements principaux. Le dernier jeu principal à arriver sur consoles était Driver: San Francisco en 2011.

Vous pourrez regarder Drive en ce qui concerne Binge, la plate-forme de streaming gratuite qui devrait être lancée l’année prochaine. Il sera accessible sur n’importe quel appareil connecté à Internet.

Jason Altman, Danielle Kreinik et Genevieve Jones d’Ubisoft Film & Television seront les producteurs exécutifs de la série en direct, aux côtés des producteurs Allan Ungar et Vincent Talenti pour Binge.

“Notre mission chez Ubisoft est de donner vie à nos jeux de manière nouvelle et passionnante et de créer du contenu dans le monde, la culture et la communauté du jeu”, a déclaré Danielle Kreinik, responsable du développement télévisuel, Ubisoft Film & Television.

« Travailler avec Binge nous permettra de proposer une série Driver directement au public le plus passionné de voir cette franchise prendre vie. »

Ce n’est pas le seul spectacle qu’Ubisoft a en préparation. Il y a les émissions The Division, Beyond Good & Evi et Assassin’s Creed basées sur l’IP de l’entreprise à venir sur Netflix.

Ensuite, il y a des projets animés à venir sur la plate-forme de streaming basés sur Splinter Cell, Far Cry et Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.