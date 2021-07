Ubisoft dit qu’il apportera des jeux à Steam Deck “s’il est assez grand”

Par Dom Peppiatt

21 juillet 2021 10h20 GMT

Ubisoft PDG Yves Guillemot a noté que l’éditeur apportera ses jeux au PC de poche nouvellement annoncé, Pont à vapeur, s’il y a assez de demande.

Le PDG de longue date a répondu à une question des investisseurs sur ses réflexions sur le Steam Deck en notant que – si l’ordinateur de poche devient suffisamment populaire – l’éditeur français peut choisir de mettre ses jeux sur le matériel.

“Nous sommes heureux de voir Steam Deck arriver dans l’industrie, cela montre qu’il continue un flux de nouveau matériel très innovant arrivant sur le marché”, a-t-il déclaré aux investisseurs (acclamations, IGN). “Nous allons donc regarder et voir à quel point il devient grand, mais s’il est grand, nous pourrons y mettre nos jeux.”

Vous pensez peut-être que c’est une déclaration étrange, étant donné qu’Ubisoft ne publie pas ses jeux sur Steam pour le moment – ​​et vous auriez raison. C’est presque comme si Guillemot traitait Steam Deck comme une plate-forme supplémentaire… plutôt que comme une simple extension de Steam.

Ubisoft s’est fait entendre dans ses critiques de Steam au cours des années passées. En 2019, Ubisoft a qualifié la réduction de 30 % de Steam d’« irréaliste » et un facteur déterminant pour lequel Ubisoft a tenu ses titres à l’écart de la vitrine de Valve.

C’est pourquoi l’éditeur a choisi de publier la plupart de ses titres les plus récents et les plus en vue via Epic Game Store – cette coupe plus basse qu’Epic prend est très savoureuse aux yeux d’Ubisoft.

C’est une position étrange, car Ubisoft fait tapis sur d’autres plates-formes non testées, comme Stadia et Luna, mais peut-être que le désir de l’éditeur d’être là où se trouve l’argent lui fera oublier ses opinions autrefois bien ancrées sur Steam et sortir ses jeux sur Steam Pont, après tout.

Au moins, vous n’aurez pas à vous soucier de la dérive du stick analogique, si vous voulez jouer à Assassin’s Creed Infinite sur l’appareil portable de Valve.

