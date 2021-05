Ubisoft embauche Guillemette Picard comme première vice-présidente de la technologie de production

Le géant français de l’édition Ubisoft a embauché Guillemette Picard en tant que tout premier vice-président de la technologie de production.

Dans ce rôle, Picard supervisera et guidera la façon dont les jeux sont créés dans l’entreprise. Elle rendra compte à la directrice des opérations des studios d’Ubisoft, Virginie Haas.

Picard travaille dans le domaine de la technologie depuis 16 ans maintenant, ayant occupé des postes chez la société d’énergie Schlumberger, la Banque européenne d’investissement, la société de financement Allianz et la société de santé française Nabla.

«Ubisoft a une culture de longue date de l’innovation inspirée de la technologie, et je suis ravi de m’associer à des équipes aussi passionnées et expertes», a déclaré Picard.

«La technologie de production est essentielle pour créer des expériences de jeu mémorables et enrichissantes. Je suis impatient de tirer parti des atouts existants du groupe et d’identifier de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation qui profiteront à la fois aux équipes et aux joueurs.

Haas a ajouté: «La technologie a toujours été un catalyseur pour l’innovation d’Ubisoft. Aujourd’hui plus que jamais, c’est la base qui nous permet de repousser les limites de notre médium, d’éliminer les barrières pour nos équipes et nos joueurs et de donner vie à certains des jeux les plus créatifs et mémorables au monde. Le leadership exemplaire de Guillemette et sa profonde expérience dans plusieurs entreprises et secteurs axés sur la technologie seront des atouts inestimables pour libérer le plein potentiel d’Ubisoft pour produire et exploiter les meilleurs jeux, maintenant et à l’avenir.

Ubisoft a récemment embauché Lisa Opie, vétérinaire de la BBC, pour diriger ses studios Reflections et Leamington.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72217/ubisoft-hires-guillemette-picard-as-first-vp-of-production-tech/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));