Ubisoft embauche pour Splinter Cell VR, Assassin’s Creed VR et un autre titre majeur non annoncé

Il y a plus d’un an, Ubisoft a annoncé qu’il travaillait sur deux jeux VR pour les appareils Oculus Quest de Meta. Maintenant, une liste d’emplois a révélé que l’éditeur travaille sur au moins un autre projet non annoncé.

Le week-end dernier, le YouTuber et analyste de l’industrie technologique Brad Lynch a repéré une offre d’emploi sur le site Web d’embauche d’Ubisoft qui faisait spécifiquement référence aux titres VR précédemment annoncés par Ubisoft ainsi qu’à un nouveau.

Ubisoft a des postes ouverts pour Assasins Creed VR, Splinter Cell VR, et puis il y a aussi un nouveau « Unannounced AAA VR Project » Le contenu arrive pic.twitter.com/0vHvqINecv – Brad Lynch (@SadlyItsBradley) 9 janvier 2022

La liste, qui annonce un rôle de producteur associé à Düsseldorf, en Allemagne, indique qu’Ubisoft est en train de « créer un toute nouvelle équipe pour travailler sur un projet VR non annoncé. » La liste précise que le rôle impliquera de travailler sur une IP Ubisoft existante et qu’il impliquera de travailler avec d’autres studios Ubisoft.

La liste ne précise pas sur quelle adresse IP travaille ou sur quels studios sont impliqués, mais si les autres projets de réalité virtuelle d’Ubisoft sont une indication, Blue Byte, basé à Düsseldorf, travaillera probablement en collaboration avec Ubisoft Mumbai, Red Storm Entertainment et Ubisoft. Réflexions.

La liste mentionne également la technologie VR de pointe, ce qui signifie qu’il est possible que ce projet soit séparé des efforts d’Ubsioft pour pousser Assassin’s Creed et Splinter Cell sur les appareils Oculus. Étant donné que la PlayStation VR2 de Sony est à l’horizon et que Ubisoft prend depuis toujours en charge de nouveaux appareils avec des titres de lancement, il est possible que ce projet soit destiné à servir de titre de lancement pour le prochain casque VR de Sony. Il pourrait également être lancé avec le Meta Quest Pro, la prochaine itération de l’Oculus Quest.

