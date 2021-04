Ubisoft embauche Uber HR Vet Grant en tant que Chief People Officer

Le géant français de l’édition Ubisoft a embauché Anika Grant en tant que nouvelle directrice des ressources humaines.

Grant est vétérinaire des ressources humaines, ayant travaillé dans ce secteur pendant environ 19 ans. Elle a débuté dans la société de technologie Accenture en 2002 dans un rôle de stratégie RH et, erm, de stratégie de capital humain, et a quitté 14 ans plus tard en tant que directrice des ressources humaines pour les activités de la société APAC et ASEAN. De là, elle a rejoint Uber, occupant un poste de directrice principale avant de partir pour Dyson en 2020, où elle était directrice des ressources humaines mondiales.

Grant rejoint Ubisoft suite à l’émergence d’une tendance inquiétante de comportement abusif et toxique dans les studios de l’entreprise à travers le monde. En juin, la société a ouvert une enquête interne sur les allégations portées contre son personnel, ce qui a conduit Ubisoft à licencier des noms assez énormes. Cela comprenait le directeur de la rédaction Maxime Béland, ainsi que le directeur de la création Serge Hascoët, le studio canadien MD Yannis Mallat et le créateur de Rayman Michel Ancel.

Une enquête auprès du personnel d’Ubisoft, publiée en octobre de l’année dernière, a montré que 25% des employés de l’entreprise avaient subi une faute professionnelle. En juillet 2020, le PDG et co-fondateur Yves Guillemot a présenté les changements qu’Ubisoft allait apporter pour garantir la protection de son personnel, y compris des ajustements de ses processus de ressources humaines. Cela fera probablement partie du rôle de Grant au sein de l’entreprise.

«Je suis ravi de faire partie d’Ubisoft, dont la mission est de fournir des opportunités d’enrichissement et de découverte de soi grâce à des expériences de jeu innovantes et originales», a déclaré Grant.

«Je suis également incroyablement fier de m’associer aux personnes talentueuses et passionnées d’Ubisoft pour mener à bien cette mission, et je suis convaincu qu’ensemble, nous continuerons à faire d’Ubisoft un employeur de choix, qui offre à ses membres de l’équipe des défis passionnants, un environnement accueillant et ouvert. et la liberté d’exprimer leur créativité au quotidien. »

Le PDG et co-fondateur d’Ubisoft, Yves Guillemot, a ajouté: «Je suis très heureux d’accueillir Anika Grant en tant que nouveau Chief People Officer. Son énergie, son optimisme et sa vaste expérience seront de grands atouts pour continuer à faire évoluer notre approche de la gestion des ressources humaines et des talents. À mes côtés, la mission d’Anika consistera à aligner toutes nos équipes RH sur une vision forte et partagée, à construire un solide pipeline de talents et à mettre en œuvre des méthodes de travail innovantes et nouvelles. Anika concentrera également ses efforts de leadership sur le renforcement de notre culture d’entreprise mondiale, en veillant à ce que toutes nos équipes puissent prospérer dans un environnement qui favorise une culture de respect, de diversité, d’inclusion et de bien-être collectif.

