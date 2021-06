Ubisoft Forward montre que la société est Stadia, le plus grand supporter tiers de Luna

Ubisoft Forward de samedi, le premier grand événement à lancer l’E3 2021, a montré un tas de ce sur quoi le grand studio a travaillé. Nous avons vu des images du prochain Rainbow Six Extraction, obtenu de nouvelles informations sur Far Cry 6 et enfin obtenu notre premier aperçu du prochain Avatar: Frontiers of Pandora.

Cependant, le plus intéressant est le fil de l’intrigue secondaire qui s’est tissé tout au long de la présentation. Ubisoft est dédié au cloud gaming, en particulier Stadia et Amazon Luna, et cela s’est reflété dans de nombreuses annonces.

Par exemple, Rainbow Six Siege, le succès coopératif en ligne sorti en 2015, obtient enfin un jeu croisé et une progression croisée. Il ne sera pas encore disponible sur toutes les plateformes, mais arrivera sur PC, Stadia et Luna le 30 juin. Ailleurs, Stadia a été répertorié comme l’une des plateformes du nouveau jeu Avatar, ainsi que pour Just Dance 2022, une franchise qui a été historiquement sur toutes les autres grandes plates-formes autres que PC.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Ubisoft

En fait, il semblait que tous les autres jeux annoncés lors de l’Ubisoft Forward seront disponibles sur Stadia, tandis que certains le sont également sur Luna.

Quelle que soit votre opinion sur les chances de Stadia maintenant qu’il se concentre uniquement sur le support tiers, il a au moins un grand fan.

Les jeux en nuage font fureur dans l’industrie du jeu vidéo ces jours-ci, mais deux des offres les plus importantes – Stadia et Luna – se trouvent dans des endroits étranges. Luna est toujours en version bêta et Stadia est à la croisée des chemins après que Google a annoncé la fermeture de son studio propriétaire. Cela a été suivi d’un exode massif de cadres, dont Jade Raymond, qui était à la tête de Stadia Games and Entertainment jusqu’à sa fermeture. Ce dernier a laissé les utilisateurs et les analystes du secteur avec de nombreuses questions sur l’avenir de Stadia.

Google a déclaré qu’il se concentrerait sur les offres de tiers, et cela semble être le cas, en particulier avec ce partenariat Ubisoft en cours. Ubisoft +, le service d’abonnement de la société, a été mis à disposition sur Stadia à partir de décembre en version bêta. Cela comprenait plus de 100 jeux Ubisoft, qui étaient également disponibles sans abonnement Stadia Pro. Le programme prend également en charge la progression croisée, afin que les joueurs puissent jouer sur Stadia et reprendre sur PC, par exemple.

Ubisoft+ est également disponible via Amazon Luna. En fait, il s’agissait de la première chaîne disponible sur la plate-forme de jeu en nuage, qui devrait utiliser des chaînes similaires pour une sortie complète. Cela coûte 15 $ de plus, mais c’est toujours la seule chaîne supplémentaire disponible pour les utilisateurs de Luna bêta.

Source : Amazon

Malgré la controverse en cours concernant l’environnement de travail toxique d’Ubisoft, l’entreprise a au moins une chose à faire : il a toujours montré qu’elle voyait quelque chose dans les services de jeux en nuage comme Luna et Stadia. Assassin’s Creed: Odyssey était le premier jeu sur Stadia à l’époque où il était connu sous le nom de Project Stream en 2018, et son soutien continu par des tiers montre que le partenariat se poursuivra. Se concentrer même sur la progression croisée et la prise en charge du jeu croisé sur PC, Stadia et Luna d’abord pourrait être une décision technique plutôt qu’un biais de jeu en nuage, mais le fait qu’Ubisoft ait dirigé cela dans sa présentation montre qu’il n’a pas peur d’être vu avec le enfants moins que cool à la cafétéria.

Ubisoft veut que vous jouiez à ses jeux, c’est évident. Il comprend également ce qu’il faut pour que vous puissiez jouer à ces jeux : les rendre disponibles sur toutes les plateformes et vous donner tous les outils dont vous avez besoin, comme la progression croisée entre les plateformes. Le jeu en nuage sur d’autres services comme Xbox Game Pass montre que les gens recherchent des moyens de jouer à un seul jeu sur toutes les plateformes, et Ubisoft+ est un service qui vous permet de le faire avec les jeux Ubisoft. Tous les jeux sur Stadia, par exemple, ne proposent pas de progression croisée, mais Ubisoft s’est assuré que cela était disponible dès le départ (avec Ubisoft + bien sûr).

Le jeu en nuage est un peu funk en ce moment, sauf si vous êtes Xbox Game Pass, donc voir un énorme studio comme Ubisoft continuer à soutenir ouvertement Stadia et Luna montre qu’ils sont les plus grands supporters tiers des plates-formes. Cela montre également que la prise en charge par des tiers sur Stadia se poursuivra probablement, en particulier avec des jeux aussi gros prêts à arriver sur la plate-forme.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.