Ubisoft harcèle les joueurs de Far Cry 6 parce qu’ils ne jouent pas assez

L’une des choses les plus sombres dans le jeu vidéo moderne est la façon dont les principaux éditeurs sont obsédés non seulement par le fait d’attirer votre attention, mais aussi de la garder, de la piéger et de l’exposer à leurs écosystèmes monétaires aussi longtemps qu’il est humainement possible pendant qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour vous saigner. sécher.

C’est une partie acceptée de la vie tout en jouant à des services en direct et à d’autres jeux fortement axés en ligne, de League of Legends à FIFA en passant par Destiny, mais au moins dans ces espaces, les joueurs sont rencontrés au milieu, car les gens jouent à ces jeux tout le temps De toute façon.

Ce n’est pas le genre de tactique que vous voulez ou attendez en jouant à une aventure (principalement) en solo, mais voici quand même Ubisoft. Plus tôt dans la journée, l’éditeur a commencé à envoyer des e-mails aux joueurs les incitant avec des railleries dans l’univers de l’antagoniste du jeu, avant d’arrondir leurs statistiques – comme les heures jouées et les ennemis tués – et de se faire dire en majuscule » VOUS POUVEZ SREMENT FAIRE MIEUX QUE CELA ”.

Voici un exemple d’e-mail, envoyé par un lecteur :

Alors que certains joueurs ont reçu l’e-mail en n’ayant joué que quelques heures dans le jeu, ce lecteur a passé 33 heures dans Far Cry 6 ! C’est plus que ce que la plupart des critiques auront dépensé, et Ubisoft est toujours là pour eux !

Comme vous pouvez probablement le deviner, le but de l’e-mail n’était pas de donner aux joueurs un avant-goût du quatrième mur dans leur boîte de réception, ou de les encourager par souci de ne pas avoir vu tous les rebondissements narratifs et environnements créés avec amour par les artistes et développeurs de Far Cry 6.

Non, le but était, comme c’est le cas pour tous les jeux solo d’Ubisoft ces derniers temps, de vous faire jouer le plus longtemps possible afin que vous soyez aussi exposé aux tentatives du jeu de vous vendre des choses aussi longtemps que possible. Les joueurs d’Assassin’s Creed ne seront que trop familiers avec l’agitation, car ils ont été de plus en plus bombardés d’annonces pour acheter de nouvelles armes, armures et skins chaque fois qu’ils se connectent à l’aventure solo à prix plein qu’ils veulent juste jouer en paix.

Va te faire foutre! Prenez toute cette idée et jetez-la à la poubelle.