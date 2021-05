Ubisoft insiste sur le fait qu’il ne réduit pas la sortie du jeu triple-A

Le géant français de l’édition Ubisoft a clarifié les remarques faites par les dirigeants sur son accent sur les titres triple-A.

Comme rapporté par GamesIndustry.biz, la société a déclaré qu’elle ne se concentrait pas sur les versions triple-A, mais plutôt qu’elle investissait simplement plus dans ses versions gratuites.

Lors de l’appel aux résultats d’Ubisoft plus tôt cette semaine, le directeur financier Frédérick Duguet a déclaré aux actionnaires que la société ne prévoyait pas de publier trois ou quatre titres triple-A chaque année car ce n’était “plus une indication appropriée de notre dynamique de création de valeur”. En outre, la société était en passe de s’orienter vers des titres gratuits de plus en plus de qualité.

“Notre intention est de proposer une gamme diversifiée de jeux que les joueurs adoreront – sur toutes les plateformes”, a déclaré la société dans son communiqué clarifiant la question.

«Nous sommes ravis d’investir davantage dans des expériences gratuites, mais nous tenons à préciser que cela ne signifie pas réduire notre offre AAA.

«Notre objectif est de continuer à offrir des expériences haut de gamme à des joueurs tels que Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic et Skull & Bones pour n’en nommer que quelques-uns, tout en élargissant notre portefeuille de jeux gratuits et en renforçant nos marques pour atteindre encore plus joueurs.”

