Ubisoft lance les NFT dans le point d’arrêt Ghost Recon de Tom Clancy

Ubisoft vient d’annoncer Ubisoft Quartz, une initiative NFT qui permet aux gens d’acheter des articles numériques artificiellement rares en utilisant la crypto-monnaie. Cette annonce représente la première véritable incursion de l’industrie AAA dans les NFT, que beaucoup de gens détestent absolument parce qu’il s’agit d’une arnaque massive. D’autres éditeurs majeurs comme Square Enix et Sega ont manifesté un intérêt explicite pour la technologie, mais Ubisoft est le premier à sortir un produit, même s’il est plutôt merdique.

Ubisoft Quartz permet aux joueurs d’acheter des « chiffres ». Les chiffres sont des armes, des véhicules et des produits cosmétiques dans le jeu, que les joueurs peuvent acquérir en nombre limité et vendre librement via des portefeuilles cryptographiques. Le programme s’appuie sur Tezos, une monnaie de preuve de participation qui prétend être économe en énergie. Ubisoft prévoit de lancer Quartz dans Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint le 9 décembre 2021. Les trois premiers de ces drops de chiffres à durée limitée seront gratuits pour les joueurs qui s’inscrivent via l’application de la société.

L’idée est que les « Chiffres » d’Ubisoft permettront aux joueurs d’avoir des personnalisations « uniques » et la propriété de leurs objets dans le jeu. Il reste à voir à quel point ces personnalisations et ces équipements sont uniques. Dans sa vidéo d’annonce, la société affirme que chaque chiffre sera marqué d’un numéro de série facilement visible (en utilisant le masque le plus sombre que j’ai jamais vu comme son meilleur exemple). Les trois premiers chiffres de la société, qui sortent les 9, 12 et 15 décembre, (sans respect), ne nécessitent qu’un seul pour s’inscrire à l’application et connecter un portefeuille crypto pris en charge (Ubisoft montre Kukai et Temple dans ses exemples de graphiques).

La société déclare également que les NFT seront vendus en dehors de l’écosystème Ubisoft comme un moyen de « accorder[ing] joueurs plus de contrôle que jamais. La possibilité de les échanger ailleurs sera la seule différence fonctionnelle notable pour la grande majorité des personnes entre les NFT d’Ubisoft et les articles du marché Steam comme les cartes à collectionner, les skins CS: GO et les chapeaux Team Fortress 2. Les articles Steam n’existent que dans Steam et fonctionnent au sein de l’écosystème de Steam, tandis que les NFT tels que ceux du schéma d’Ubisoft peuvent être échangés sur une blockchain distribuée loin du « jardin clos » d’une vitrine particulière.

Tezos, la monnaie de preuve de participation avec laquelle Ubisoft a choisi de s’associer, explique assez efficacement en quoi les NFT sont une arnaque totale sur son propre site Web. Dans une section intitulée « Comment puis-NFT travail, » la société montre son cul en disant: « Parce que la propriété est suivi sur le blockchain, ce morceau d’art pourrait devenir précieux pour vous entièrement basé sur qui elle appartient au passé. » Tout sauf admettre que les NFT sont un système pyramidal idiot sans aucune valeur fonctionnelle ou matérielle en dehors des vagues promesses d’un métaverse à venir – apparemment défini par de faux schémas de rareté – et un désir embarrassant de propriété pour le plaisir de posséder.

Le saut d’Ubisoft dans les NFT est déjà vivement critiqué par des centaines d’utilisateurs de Twitter, et pour cause. Cette merde est extrêmement stupide et mérite le ridicule à chaque tournant.