Ubisoft ouvre un nouveau studio à Sherbrooke

Le géant français de l’édition Ubisoft installe un nouveau studio dans la ville de Sherbrooke, au Québec.

Il s’agit du quatrième studio de développement de la société dans la région et est dirigé par la réalisatrice Nathalie Jasmin (photo). Elle travaille chez Ubisoft depuis 2012 lorsqu’elle a rejoint Ubisoft Montréal en tant que productrice senior. Sept ans plus tard, elle est promue directrice des services en ligne à la fois au Québec et à Montréal. Avant Ubisoft, elle a passé une décennie chez Behaviour Interactive.

« Après le développement réussi du studio Ubisoft à Saguenay, inauguré en 2018, et son impact positif sur la région et sur la ville de Chicoutimi, nous croyons que ce quatrième studio de jeux vidéo à Sherbrooke aura un grand impact et renforcera le rôle prédominant des Cantons-de-l’Est dans le secteur », a déclaré Jasmin.

« Ce pôle technologique de cette région est devenu, au fil des années, un véritable vivier de talents dans de nombreux domaines d’expertise high-tech. En ouvrant ce studio, nous offrirons de nouvelles options à nos collaborateurs actuels, proposerons de nouvelles opportunités pour les talents locaux, et soutenir activement les initiatives locales et nos communautés.

Yves Guillemot, PDG et cofondateur d’Ubisoft, a ajouté : « Ces annonces marquent une nouvelle étape dans le développement d’Ubisoft au Québec, près de 25 ans après la première arrivée du Groupe dans la province. Grâce au leadership du gouvernement, le Québec s’est affirmé comme un chef de file dans la création et la production de jeux vidéo à l’échelle mondiale, à l’avant-garde des révolutions technologiques qui façonnent l’avenir de notre industrie. De nos 20 000 employés, près de 5 000 travaillent aujourd’hui à Montréal, Québec, Piedmont et Saguenay. Avec le studio de Sherbrooke, Ubisoft tient sa promesse d’être un moteur économique important et de continuer à investir dans les talents et les écosystèmes qui l’entourent. »

Ubisoft lance également trois plans d’investissement – ​​Ubisoft Education, Ubisoft Entrepreneurs et La Forge – pour soutenir l’éducation et l’innovation dans la région. Cela représente 17 millions de dollars d’investissement.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72653/ubisoft-opening-new-studio-in-sherbrooke/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));