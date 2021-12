Ubisoft présente Quartz, sa plateforme NFT où les joueurs peuvent gagner de l’argent en jouant à des jeux vidéo | Jeux

Les crypto-monnaies dureront plus ou moins, mais tout le monde est clair que leur grande contribution est la blockchain, car il a des applications infinies.

L’un d’eux est Marchandises non fongibles, ou NFT. Et une variante, NFT ou jouer pour gagner des jeux, où vous pouvez gagner de l’argent réel en jouant à des jeux vidéo.

Ce sont des jeux controversés car avec un jeu vidéo, vous pouvez devenir millionnaire, vous pouvez faire faillite ou vous pouvez être entraîné par une dépendance. Quoi de plus puissant que la dépendance à gagner de l’argent avec quelque chose d’amusant comme jouer à un jeu de type Pokémon ? Vous pouvez tout savoir sur jeux NFT sur cette carte :

Pouvez-vous imaginer un jeu vidéo où vous pouvez devenir millionnaire simplement en jouant ? C’est possible avec les jeux NFT, mais tout ce qui brille n’est pas de l’or…

Des entreprises comme Valve ou Microsoft ont rejeté les jeux NFT car ils sont basés sur l’exploitation et la spéculation sauvage.

Mais d’autres entreprises, comme Ubisoft, viennent de les adopter officiellement avec la création de Quartz, votre plateforme NFT qui vise à devenir la passerelle vers son métaverse, comme le rapporte Business Insider.

Pour l’instant Quartz il suffit d’adopter la variante conviviale des NFT, ce ne sont pas des jeux NFT. Alors expliquons bien pour que tout le monde comprenne.

UNE TVN il est un actif numérique qui devient unique, car il a une clé unique à l’intérieur une blockchain ou blockchain d’une crypto-monnaie.

En termes simples, un NFT est un simple fichier informatique: une image, une vidéo, un PDF, etc. Dans le monde des jeux vidéo, il est généralement un personnage, une arme, un objet, un animal de compagnie, des vêtements, etc.

Jusqu’à présent, ces biens numériques n’avaient aucune valeur réelle car des copies exactes à l’infini pouvaient être réalisées, simplement en copiant le fichier informatique qui les contient.

Mais un TVN récupérer ce fichier, et l’associe à une clé unique stockée dans une blockchain ou blockchain d’une crypto-monnaie comme Ethereum. Cette chaîne ne peut pas être piratée car cela nécessiterait de pirater des milliers d’ordinateurs dispersés dans le monde en même temps, quelque chose de presque impossible.

Alors un TVN est un objet numérique unique, qui ne peut pas être copié, et peut acquérir de la valeur en tant qu’objet du monde réel. C’est pourquoi des choses comme des mèmes célèbres, la première entrée de Wikipédia ou le code de pages Web, comme un NFT, sont vendus aux collectionneurs.

Appliqué aux jeux vidéo, nous avons deux variantes : d’une part vendre des articles cosmétiques comme NFT, ce qui les rend uniques et donc plus précieux. Avec l’avantage que les joueurs peuvent les vendre et gagner de l’argent réel.

Autre utiliser ces NFT pour gagner des crypto-monnaies– Vous achetez un personnage NFT, le mettez à niveau, puis le vendez pour plus d’argent. Et pour atteindre certains objectifs dans les jeux, vous gagnez également des crypto-monnaies. C’est ce qu’ils font jeux NFT, Et c’est la partie la plus controversée.

Pour le moment, Ubisoft Quartz Vous n’allez adopter que le côté le moins gênant des NFT. Il va vendre des NFT cosmétiques, qu’il appelle Digits, pour le jeu PC Tom Clancy Ghost Recoon Breakpoint.

Casques, armes, gilets pare-balles, vêtements, lunettes, etc. Ce seront des objets uniques certifiés NFT qui auront un numéro de série unique et visible sur l’objet lui-même.

Les joueurs pourront les échanger, les collectionner ou les vendre pour plus d’argent, s’ils sont vraiment spéciaux, sans payer de commission à Ubisoft.

Comme ils sont associés à une blockchain, qui conserve toute l’histoire du Digit, tous les propriétaires de cet objet peuvent être consultés.

Comme dans le monde réel, ils auront non seulement de la valeur parce qu’ils sont uniques ou spéciaux, mais parce que ils appartenaient à une personne célèbre. Combien paieriez-vous pour utiliser une arme ayant appartenu, disons, à l’acteur Henry Cavill, qui est un joueur renommé ?

Pour clore l’une des controverses sur cette technologie, la consommation énergétique des blockchains, Ubisoft ne va pas utiliser Bitcoin ou Ethereum, qui sont un gaspillage d’énergie honteux. emploiera la blockchain Tezos, qui consomme un million de fois moins.

Un exemple brutal : une transaction en Tezos équivaut à la consommation énergétique de 30 secondes de streaming. Au lieu de cela, une transaction avec Bitcoin équivaut à un an de vidéo en streaming :

Les objets cosmétiques uniques dans les jeux vidéo ne sont pas nouveaux. Ils sont utilisés depuis des années. Mais en les convertissant en NFT, Ubisoft va renforcer cet aspect unique, et va donner le contrôle aux joueurs, qu’ils pourront les échanger et les vendre facilement.

Mais comme le dit le communiqué de presse, « ce n’est que le début ».

Le vrai potentiel des NFT dans les jeux viendra quand ces objets cosmétiques ne sont pas statiques, c’est-à-dire qu’ils peuvent évoluer. Vous achetez un joueur de niveau 1 pour 10 euros, l’élevez au niveau 100 et le vendez 500 euros.

Lorsqu’un NFT a acheté ou gagné dans un jeu, peut être utilisé dans tous les jeux d’Ubisoft, qui est le concept de métaverse.

Ou lorsque gagner de l’argent en crypto-monnaies pour atteindre des objectifs dans un jeu, comme le font déjà de nombreux jeux NFT.

Potentiel illimité… et controversé. On verra jusqu’où Ubisoft ose aller…

Ubisoft Quartz sera lancé le 9 décembre et si vous vous inscrivez, vous obtiendrez 3 NFT gratuits pour Tom Clancy Ghost Recoon Breakpoint. Ceci est votre page Web.

De là… à la caisse pour obtenir plus de NFT, c’est de cela qu’il s’agit…