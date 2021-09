Ubisoft promeut le vétérinaire de 20 ans Manceau au poste de directeur de la création

Le géant français de l’édition Ubisoft a nommé Igor Manceau (photo) en tant que nouveau directeur de la création.

Manceau travaille au sein de l’entreprise depuis 23 ans, ayant rejoint l’entreprise en 1998 en tant que chef de marque dans sa division marketing. De là, il a déménagé à Ubisoft Montréal en 2003, atteignant le niveau de directeur créatif où il est resté depuis. Depuis 2012, il travaille au bureau d’Annecy du cabinet, où il a contribué à la propriété intellectuelle dont Steep et Riders Republic.

Son embauche fait suite à l’ancien directeur de la création, Serge Hascoët, qui a quitté Ubisoft en juillet 2020 à la suite d’allégations de comportement inapproprié et d’inconduite.

« C’est un véritable honneur pour moi de diriger et de soutenir le groupe de personnes passionnées et incroyablement talentueuses responsables de la direction créative des jeux d’Ubisoft », a déclaré Manceau.

« Nous avons certains des meilleurs esprits créatifs de l’industrie chez Ubisoft, et j’ai hâte de m’associer à eux pour accroître l’accent mis par nos jeux sur l’innovation, la qualité et la différenciation, afin que nous continuions à offrir des produits vraiment mémorables et divertissants. et des expériences enrichissantes pour nos joueurs.

Le PDG Yves Guillemot a ajouté : « Igor est l’un des directeurs créatifs les plus expérimentés, les plus innovants et les plus respectés d’Ubisoft et de l’industrie du jeu vidéo en général. Il a une compréhension profonde des motivations des joueurs, une forte intuition pour atteindre de nouveaux marchés et un style de leadership exemplaire. Je suis convaincu qu’Igor s’associera étroitement à notre vaste bassin de directeurs créatifs et de responsables éditoriaux talentueux pour aligner et motiver nos équipes autour d’une vision commune qui renforce et élargit l’étendue du portefeuille de jeux d’Ubisoft, nous aidant à ravir les joueurs actuels et à plaire aux les nouvelles.”

Alors que Guillemot et co pourraient être heureux de voir Manceau promu, le groupe de travailleurs A Better Ubisoft ne l’est certainement pas. Dans une déclaration sur Twitter, l’organisation a souligné la lettre que Guillemot a envoyée aux employés, dans laquelle le PDG a déclaré qu’il allait revoir à quoi ressemblerait la direction de la rédaction d’Ubisoft et comment elle était organisée.

