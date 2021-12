Ubisoft proposera la NFT dans le jeu via la blockchain Tezos

Ubisoft, l’une des principales sociétés de jeux, a annoncé l’intégration de jetons non fongibles (NFT) dans ses jeux. La société a déclaré que ces NFT seront connus sous le nom de « chiffres » et contiendront un numéro de série unique. Ils auront également de la valeur sur le marché de la cryptographie.

Alors qu’Ubisoft a déjà annoncé des plans pour les réaliser, les joueurs de la société de jeux n’ont pas encore fourni de commentaires sur le développement.

Ubisoft lance la NFT pour les jeux

Ubisoft a annoncé les détails de ce nouveau projet dans un tweet, précisant que ces NFT seront fournis via Ubisoft Quartz. Ces NFT permettront aux utilisateurs d’accéder aux « premiers NFT économes en énergie et reproductibles ».

Les NFT seront stockés sur la blockchain Tezos. Tezos passe par un consensus de preuve de participation ; par conséquent, ces NFT seront frappés d’une manière respectueuse de l’environnement.

La firme note également qu’Ubisoft Quartz proposera,

Une nouvelle expérience pour nos joueurs, basée sur notre vision de créer une connexion croissante entre vous et les mondes de jeu que vous aimez.

Ubisoft affirme également que les joueurs auront l’autonomie et l’agence lors de l’utilisation des ressources du jeu. Ubisoft a annoncé que les premiers NFT sortiraient en version bêta. Les NFT comprendront des équipements de jeu et peuvent être achetés à l’aide de crypto-monnaies.

Les objets du jeu ne seront pas consommables car ils ont tous un numéro de série unique. Les joueurs peuvent échanger les NFT sur la blockchain Tezos, même s’ils ne jouent pas à Ghost Recon ou à d’autres jeux compatibles NFT. Cependant, les balises de joueur des propriétaires précédents continueront d’être incluses dans les NFT.

NFT dans l’industrie du jeu

Ubisoft est l’une des plateformes de jeu les plus populaires. Certains des jeux populaires sur la plate-forme incluent Assassin’s Creed et Far Cry, qui ont réalisé des ventes de plusieurs millions de dollars. Ubisoft a également récemment lancé Valhalla, qui a enregistré 1,8 million de ventes la première semaine.

En raison de sa popularité croissante, si la société pouvait s’aventurer dans le NFT, ce serait un aspect complètement nouveau et révolutionnaire pour l’industrie du jeu.

D’autres plates-formes de jeux ont également recherché le NFT, ce qui a conduit à une popularité croissante des plates-formes de jeux à gagner. Cependant, l’adoption des NFT dans les jeux n’a pas encore atteint les niveaux souhaités en raison du contrecoup de l’impact des NFT sur l’environnement.

