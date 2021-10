Ubisoft ramène Might and Magic Game qu’ils ont fermé en juin

Image : Ubisoft

En mai, Ubisoft a supprimé certains serveurs DRM qui ont accidentellement cassé Might & Magic X – Legacy, au point que le jeu a dû être retiré des vitrines. Quelques mois plus tard, et probablement après que certaines personnes aient longtemps supposé que le jeu était tout simplement mort, il est de retour.

Dans une déclaration tweetée plus tôt dans la journée, Ubisoft a déclaré que le jeu revient maintenant à la fois dans la boutique d’Ubisoft et sur Steam, et que tous ceux qui ne l’ont pas déjà peuvent accéder gratuitement à certains DLC en guise de remerciement :

Le 1er juin, nous avons pris la décision de retirer Might & Magic X – Legacy de la vente à la suite d’un problème inattendu survenu après la fermeture de divers services pour des raisons de cosécurité, qui empêchait les joueurs d’accéder à certaines parties du jeu et à ses DLC. Nos équipes ont passé les derniers mois à étudier et tester les différentes solutions pour s’assurer que l’expérience des joueurs soit à la hauteur de nos standards en termes de qualité de service. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que toutes les conditions sont réunies pour ramener le jeu sur l’Ubisoft Store et sur Steam, et que les nouveaux et anciens joueurs peuvent désormais s’aventurer à nouveau dans le vaste et mystérieux monde d’Ashan. En plus du jeu de base, nous en avons également profité pour donner à tous les fans de Might & Magic X – Legacy la liberté de prolonger leur aventure en accédant au DLC « Le Faucon et la Licorne », entièrement gratuitement.

Le jeu a été initialement interrompu en mai, lorsqu’en mettant fin au support en ligne pour une gamme de jeux encore plus anciens, Ubisoft a également fermé les serveurs DRM qui authentifiaient Might & Magic X – Legacy, ce qui signifiait que les joueurs ne pouvaient pas accéder au contenu solo du jeu ou au contenu téléchargeable. .

Une solution de contournement créée par des fans a fait fonctionner les choses pendant un petit moment, mais restaurer complètement le jeu comme celui-ci est évidemment une bien meilleure solution pour tout le monde !