Ubisoft rebaptise Rainbow Six Quarantine en Extraction

Le géant français de l’édition Ubisoft a changé le nom du projet anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine.

Dans une nouvelle bande-annonce, la société a renommé le titre Rainbow Six Extraction. Ceci est en avance sur son événement Ubisoft Forward, qui aura lieu le 12 juin.

En février, Ubisoft a déclaré qu’il pourrait changer le nom du jeu pour des raisons assez évidentes. Le fait que le monde soit toujours au milieu d’une pandémie mondiale, donc la “quarantaine” avait des associations plutôt troublantes pour beaucoup de gens.

Plus tôt dans l’année, la rumeur disait que le jeu allait être renommé Rainbow Six Parasite, mais la société a déclaré à l’époque qu’il s’agissait d’un nom d’espace réservé.

Rainbow Six Quarantine a été annoncé à l’E3 2019. L’entrée précédente de la franchise, Siege, s’est vendue à plus de 70 millions d’exemplaires depuis son lancement fin 2015.

