Ubisoft reporte la bêta fermée prévue pour Ghost Recon Frontline

Cela ne fait que quelques jours qu’Ubisoft a annoncé un nouveau jeu Ghost Recon, Frontline, mais la réception publique de sa révélation a apparemment été suffisamment forte pour avoir déjà eu un effet sur les tests bêta fermés prévus du jeu.

Plus tôt dans la journée, le compte Twitter officiel du jeu a publié un message disant « nous avons décidé qu’il était préférable de reporter le test fermé pour Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline ».

« L’équipe de développement se consacre à créer la meilleure expérience possible », ajoute-t-il. « Nous partagerons les détails de la nouvelle date du Test Fermé dès que nous le pourrons ».

« Merci pour votre soutien ».

La réaction à la révélation de Frontline a été médiocre, et c’est moi qui suis gentil. Le jeu Battle Royale n’a presque rien en commun avec l’héritage de la série, et les fans, marre non seulement de l’histoire récente d’Ubisoft avec Ghost Recon mais de l’ornière créative actuelle de l’éditeur en général, ont rejeté sa première bande-annonce dans l’oubli.

Même sous ce tweet d’excuse, les fans laissent des messages comme :

Que diriez-vous d’annuler la bataille royale et de créer un vrai jeu Ghost Recon ? La base de fans a donné des commentaires pour améliorer Breakpoint, vous avez montré un aperçu qui essayait d’améliorer le jeu, et maintenant nous sommes dans la direction totalement opposée.

… ce jeu nous saute aux yeux, les fans de GR. Depuis Breakpoint, nous, les fans, avons martelé Ubi avec des commentaires sur ce qui fait un jeu GR et comment réparer BP. Cela semble sourd.

Les gars, vous avez une pléthore de jeux Ghost Recon passés à utiliser. Vous dites continuellement que vous « écoutez la communauté », puis ÉCOUTEZ votre communauté. Nous voulons que vous reveniez à vos racines tactiques. Retour à la chose qui a fait de Ghost Recon une série fantastique en premier lieu

Maintenant, les fans en colère d’une série de jeux vidéo n’ont rien de nouveau, et je ne suis pas ici pour commencer à exprimer tous les griefs que chaque fan a avec la direction d’une franchise. Mais dans ce cas, je me sens pour ces gars-là! J’aimais Ghost Recon, mais plus Ubisoft s’est éloigné de ce qui rendait les jeux précédents si amusants, moins j’y ai porté d’intérêt et moins il y a sûrement de pertinence à utiliser le nom de marque pour des jeux qui ont rien à voir avec la perception qu’en a le public.

De plus, vous devez vous demander ce qu’un report peut faire ici pour apaiser n’importe qui. Le problème des gens avec le jeu est fondamental, ce n’est donc pas comme si des modifications apportées à la formule de bataille royale allaient changer l’avis des fans alors que leur principal problème est … que le mode pièce maîtresse du jeu est un jeu de bataille royale.