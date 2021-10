Ubisoft reporte la prochaine saison de The Division 2 à février 2022

Capture d’écran : Ubisoft

Ce n’est un secret pour personne que février 2022 explose pratiquement avec les sorties de jeux vidéo, et maintenant nous pouvons en ajouter une à la liste avec la prochaine mise à jour majeure de The Division 2, la dernière d’une série de retards notables d’Ubisoft.

Ubisoft a annoncé aujourd’hui que la huitième saison de The Division 2 tombera l’année prochaine plutôt que pendant la fenêtre de sortie de fin 2021 dont le contenu avait été précédemment donné.

« Nous restons convaincus que ce contenu apportera une expérience passionnante à nos joueurs et ouvrira la voie à l’avenir de The Division 2 avec de futures mises à jour du titre à venir en 2022 », indique l’annonce. « Ce temps supplémentaire permettra à notre équipe de développement passionnée d’offrir la meilleure qualité pour ce nouveau contenu. Bien sûr, nous continuerons entre-temps à soutenir le jeu et à travailler sur les problèmes les plus urgents en direct. »

Bien que l’équipe de développement n’ait pas divulgué ce que ce contenu à venir implique, à part un nouveau mode de jeu mystérieux et une vague promesse de « nouvelles façons de faire progresser votre agent en mettant l’accent sur l’augmentation de la variété et de la viabilité des builds », Ubisoft prévoit de fournir plus de détails. à propos de la prochaine saison de The Division 2 en janvier 2022. On dit que c’est la mise à jour la plus ambitieuse du jeu depuis son lancement en 2019.

Les plans d’Ubisoft pour la fin de 2021 sont en plein désarroi depuis l’été, lorsque la société a retardé de plusieurs mois les versions majeures de Riders Republic et Rainbow Six Extraction, cette dernière attendant toujours son lancement en janvier 2022. Plus tôt ce mois-ci, Ubisoft a également reporté un test bêta fermé pour Ghost Recon Frontlines, une incursion intempestive dans le genre battle royale dont la révélation a été accueillie par les gémissements de la base de joueurs de la série.

Les autres jeux avec lesquels le nouveau contenu de The Division 2 devra rivaliser vers la fin janvier 2022 et tout au long du mois de février incluent Pokémon Legends: Arceus, Dying Light 2, King of Fighters XIV, Horizon Forbidden West, Sifu, l’extension majeure de Destiny 2 The Witch Queen , le redémarrage de Saints Row et Elden Ring. Bien sûr, ce n’est que si aucun autre retard n’est imposé, une possibilité constante à l’ère de covid-19.