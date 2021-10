Ubisoft retarde le testeur fermé de Ghost Recon Frontline qui devait démarrer demain

Ligne de front de reconnaissance fantôme a déjà vu une sorte de retard, et ce n’est même pas encore sorti.

Aujourd’hui, Ubisoft a annoncé que la version bêta fermée a été reportée afin que l’équipe derrière elle offre « la meilleure expérience possible ».

Le premier test fermé devait se dérouler du 14 au 21 octobre pour les joueurs PC.

Développé par Ubisoft Bucarest, qui a déjà travaillé sur Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint, le jeu vous offre une nouvelle façon d’explorer l’univers de la franchise, avec une expérience militaire PvP à la première personne gratuite, 100+ joueurs.

Le jeu propose un monde ouvert et un large éventail d’outils d’assistance tactique et divers modes de jeu. Le mode phare du jeu est Expédition qui promettait une nouvelle approche du genre battle royale.

L’expédition comprend 100 joueurs en équipes de trois qui devront travailler ensemble pour atteindre des objectifs dynamiques sur toute la carte sans cercle convergent. Des modes supplémentaires seront également disponibles au lancement.

Il existe également un système de classe avancé, vous permettant de mettre à niveau et de personnaliser chaque entrepreneur en fonction de votre stratégie. Trois catégories d’entrepreneurs devaient être disponibles lors du premier test fermé, et d’autres étaient disponibles au lancement.

Ghost Recon Frontline n’a pas de date de sortie, mais sera disponible sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Luna et Windows PC via Ubisoft Connect, avec un cross-play complet disponible au lancement.

Nous avons un message important concernant le test fermé de Ghost Recon Frontline. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF – GRFrontline (@GRFrontline) 13 octobre 2021

