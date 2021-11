Ubisoft retire la mission Far Cry 6 publiée tôt par « accident »

Si je te protège, Danny Trejo, tu me donneras des tacos gratuits ? Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Far Cry 6 n’est sorti que depuis un mois maintenant et le jeu propose déjà du contenu téléchargeable, mais pas intentionnellement. Ubisoft a récemment admis avoir lancé une mission DLC gratuite avec la star Danny Trejo avant son arrivée prévue en décembre. Maintenant, avec une nouvelle mise à jour sur les consoles, l’éditeur a retiré la mission du jeu, affirmant qu’il avait été « publié accidentellement trop tôt ».

La mission voit Danny Trejo préparer des tacos. Parce qu’il s’agit d’un jeu shooty-shooty-bang-bang, vous devez défendre Trejo des « secousses » et du gouvernement cubain pendant qu’il cuisine. C’est l’une des trois missions croisées de la feuille de route de Far Cry 6. Il sera lancé le mois prochain, les deux autres, Rambo et Stranger Things, en février et mars 2022, respectivement.

Dans le cadre de la mise à jour du titre 2, un gestionnaire de communauté Ubisoft sous le pseudo UbiKoality a déclaré que la mission Dani & Danny vs Everybody arrivait trop tôt. La société l’a supprimée afin que les joueurs puissent consulter la « version finale » à l’avenir, suggérant que les joueurs de la mission fonctionnent actuellement (comme YouTuber JorRaptor) n’est peut-être pas la version exacte qu’Ubisoft a l’intention d’ajouter au jeu.

La mise à jour du titre 2 fait un certain nombre de choses pour Far Cry 6, à part la suppression de la mission Dani & Danny vs Everybody. Il y a des changements de qualité de vie, comme rendre la séquence de titres sautable et mettre à jour le mode daltonien. Il existe également des corrections de bugs, notamment la résolution des problèmes de décès en boucle.

Lire la suite: Easy Far Cry 6 Exploit élimine totalement le recul de l’arme

La mise à jour est également assez énorme, du moins sur les consoles PlayStation, où elle pèse entre 49 et 60 Go sur PS4 et environ 90 Go sur PS5. Les joueurs Xbox l’ont un peu plus léger, avec la mise à jour entre 13 et 19 Go sur Xbox One et entre 14 et 20 Go sur Xbox Series X|S. Bien qu’ils ne soient pas encore sur PC, les joueurs PC peuvent s’attendre à ce que la mise à jour se situe à 54 Go. Il devient plus grand sur PC grâce au pack de texture HD de 47 Go, ce qui le place à environ 101 Go au total.

Ubisoft fait la une des journaux depuis des mois maintenant, en particulier à la lumière d’un bilan public d’allégations de harcèlement au travail et d’inconduite sexuelle. La société a déclaré que les choses avaient changé, mais des entretiens avec plusieurs employés actuels et anciens indiquent que les choses restent plus ou moins les mêmes. Plus récemment, Far Cry 6 a fait la une des journaux après que les joueurs aient signalé qu’ils étaient harcelés par le jeu pour qu’ils y jouent davantage.