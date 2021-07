Ubisoft retire Might and Magic 10 de la vente suite à la controverse sur les DRM

Le géant de l’édition français Ubisoft a supprimé Might and Magic 10: Legacy de Steam après avoir fermé ses serveurs plus tôt cette année.

Comme repéré par Eurogamer, la page Steam du projet indique que le jeu n’est plus disponible à la vente “à la demande de l’éditeur”. Cela fait suite à l’annonce d’Ubisoft en avril qu’il ne fournirait plus de support en ligne pour Might and Magic 10: Legacy, mais en fermant les serveurs, l’éditeur a rendu le jeu entièrement injouable.

Cela est dû à Might and Magic 10: Legacy nécessitant un DRM géré par le serveur, ce qui signifie que même si quelqu’un avait acheté le jeu, il serait incapable de jouer à son contenu solo ou à tout DLC.

Plutôt que de résoudre ce problème, Ubisoft a choisi de supprimer Might and Magic 10: Legacy de la vente, ce qui a l’avantage pour les consommateurs de ne pas acheter un jeu auquel ils ne peuvent pas jouer, mais cela signifie que les utilisateurs existants ne accéder au contenu pour lequel ils ont payé.

Les critiques récentes de Might and Magic 10: Legacy sont “très négatives”.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72323/ubisoft-pulls-might-and-magic-10-from-sale-following-drm-controversy/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));