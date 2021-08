Ubisoft révèle la prochaine opération Crystal Guard de Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege devrait avoir une nouvelle saison à la fin de ce mois et les développeurs d’Ubisoft ont annoncé que l’opération à venir pour la saison 3 de l’année 6 s’appellerait Crystal Guard.

Cela a été annoncé par les développeurs avant la révélation de la saison complète de la nouvelle opération qui aura lieu à la fin de cette semaine. L’annonce se présente sous la forme d’un GIF qui a été publié sur les réseaux sociaux de Rainbow Six.

La meilleure vue est limpide. 💎 pic.twitter.com/Fd9uHtAszm10 août 2021

Le GIF semble taquiner un opérateur sous une forme cristallisée portant une paire de lunettes de soleil. Et le texte sur le tweet indique que “la meilleure vue est limpide” avec un emoji en forme de diamant à la suite. Cela pourrait indiquer que le futur opérateur aurait une sorte de bouclier qui serait fait d’un matériau qui permettrait de voir à travers. Ou cela pourrait également faire référence à une protection en verre quelconque étant donné que le verre pare-balles a été retravaillé dans le cadre de Y6S2. Cela semble plausible puisque le GIF montre quelques morceaux de verre volant ici et là.

L’opérateur de la saison prochaine devrait être un attaquant, ce qui pourrait également signifier que nous envisageons un opérateur qui aurait à sa disposition un outil d’observation spécial ou un autre dispositif de collecte d’informations.

Des fuites récentes ont suggéré que l’opérateur pour Y6S3 pourrait s’appeler Osa qui viendrait avec un bouclier Talon-8 qui peut être détruit. Cela pourrait indiquer que cela fonctionnerait comme un bouclier mais peut être brisé comme le verre pare-balles râpé.

Cela serait conforme à l’indice de la ligne de mire sans entrave que le nouveau tweet officiel a confirmé tout en fonctionnant comme une couche protectrice en référence au mot “Garde” dans le nom de l’opération lui-même.

Une autre théorie serait que l’opérateur est livré avec des lunettes de soleil spéciales comme celles du directeur qui ont une vision aux rayons X. Il s’agit au mieux d’une théorie sauvage et n’a aucune incidence sur les fuites ou les informations qui ont été divulguées pour le moment. Et puisque ce sont toutes des informations non vérifiées, nous suggérons aux lecteurs de les prendre avec une pincée de sel.

En plus de cela, la nouvelle saison n’introduira pas non plus de nouvelles cartes ni de refonte complète de la carte, mais consisterait en des refontes de carte plus petites.